Kase O: "'El Círculo' es una manera de purgarme, de liberarme de muchas cosas"

Cambrils (Tarragona), 27 jul (EFE).- El rapero zaragozano Kase O inaugura mañana sábado la 44 edición del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) con las canciones de su primer disco en solitario, "El Círculo", con el que pretendía "purgarse" y "liberarse de muchas cosas", ha explicado en una entrevista con Efe.

De verdadero nombre Javier Ibarra, este maño de 38 años lleva casi 25 rapeando y, junto a los recitadores Lírico y Sho-Hai y el pinchadiscos R de Rumba, conforma el principal conglomerado de hip hop español, Violadores del Verso (VV).

Pese a que había editado algún EP -"Previo", "Dos rombos", "Rompecabezas"-, aún no había publicado ningún trabajo en solitario, pues "Jazz magnetism" fusiona hip hop y jazz y contenía "letras recicladas" y "no era lo esperado", por lo que ralentizó ese debú "4 o 5 años", al coincidir con otros proyectos.

Tras tres años de trabajo, el aragonés se desbloqueó y superó el miedo a la página sin rimas "fijando una fecha de salida", el 23 de septiembre de 2016, con lo que acabó las canciones escritas durante su estancia en Colombia y se sinceró consigo mismo para "no seguir dándole vueltas" a los temas.

Canciones como "Intro (El Círculo)", "Esto no para", "Yemen", "Pavos reales", "Rap superdotado", "Mazas y catapultas" o "Repartiendo arte", que mezclan lo personal con la conciencia política a ritmo de jarcor, cumbia, flamenco o dancehall.

A su juicio, "El Círculo' parte del yo para llegar a la comunidad, de mis entrañas y comparte sentimientos que todos pueden sufrir. Es una manera de purgarme, de liberarme de muchas cosas".

Para ello contó básicamente con el también zaragozano Gonzalo Lasheras (Esclarecidos), productor de Aute, Luz, Ana Torroja, Iván Ferreiro, Jorge Drexler o Violadores del Verso, entre muchos otros, con quien buscaba "llegar a donde yo no llego o no imagino". "Tiene una buena colección de 'samplers' y de vinilos y programa muy bien las baterías. Además, me daba otros ambientes".

Y es que, aunque Kase O se compró un teclado y empezó a aportar matices, Gonzalo, al que conocía por su amistad con R de Rumba, "materializó mis ideas" y aportó "mucha experiencia" y a músicos como Javier Colina o Tino di Geraldo, así como sus conocimientos del Protools, del Rhodes o del Commons, por lo que, en su opinión, el disco "tiene todo su color".

Como también pusieron su granito de arena amigos como Violadores del Verso, Xhelazz, Hermano L -"uno de mis maestros", afirma-, Shabu, Mcklopedia o Najwa, "coleguitas que van haciendo su carrera o gente que canta y que necesitaba para algunas canciones".

Unos temas en los que, como en "Esto no para", denuncia la corrupción, y por ello asegura que para que este país tuviera solución "tendrían que cambiar miles de cosas", empezando por los "millones de euros desviados, que saldarían bastante la deuda y se podrían dedicar a sanidad y a educación".

Canciones con las que cosechó cinco premios de la música aragonesa en su última edición, además de verse nominado a los Grammy Latinos, por lo que ha sido "un año muy bonito" y agradece todos esos galardones, algunos otorgados por "gente objetiva, no por raperos", aunque no por ello se cree "mejor que nadie".

"Ya sé que soy uno de los grandes, he trabajado fuerte y me lo merezco, pero es de agradecer que he visto amor y no gestos de envidia" por parte de otros artistas, asiente Javier Ibarra.

"Llevo 20 años en el 'underground' y no le paso los premios por la cara a nadie", explica Kase O, para quien "lo bueno para mí también lo es para todo el hip hop".

El rapero maño, que en mayo pasado organizó un acto de homenaje al mallorquín Valtonyc, condenado por sus canciones y huido a Bélgica, afirma al respecto que "es un hecho objetivo que en España hay presos políticos", entre los que incluye a "los políticos catalanes que defendían un derecho democrático como votar".

Mañana Kase O inaugurará en el escenario del Parque del Pinaret el 44 festival de Cambrils, localidad que conoce con precisión como la mayoría de aragoneses -sus padres tenían una segunda residencia en la zona-, acompañado por R de Rumba a los platos y Momo al micro, con un repertorio centrado en "El Círculo", más un repaso a los temas míticos de Violadores del Verso.

La actual gira finalizará el 21 de diciembre en Madrid -Wizink Center- y el 29 del mismo mes en Barcelona -Palau Sant Jordi-, con Xtragos y su "Corazonada" como telonero, después de recorrer 10 países, más de 500.000 personas de público y agotar las localidades en 38 de los 90 conciertos celebrados, cifras que Ibarra agradece porque "nunca sabes si gustará lo que haces o no".

Cansado y sorprendido aún por "haber desbordado fronteras" sin la ayuda "de teles ni de radios", con muchos nuevos fans, Kase O descansará tras la gira, seguirá escribiendo en sus cuadernos, no descarta algún viaje "por placer" e indica que "a corto plazo" no se prevé una nueva reunión de Violadores del Verso.