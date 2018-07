Sam Outlaw enamora Madrid con acordes del más puro country californiano

Dos horas de puro country californiano en la sala El Sol de Madrid

Outlaw, durante el concierto en la sala El Sol de Madrid.

Cuando hace 5 años Sam Outlaw decidió dejar su cómodo trabajo en una importante empresa de publicidad para recorrerse el mundo subido a los escenarios, pocos imaginaban que este cantautor californiano llegaría tan lejos. Outlaw se ha convertido ya un referente del género, uno de los pocos cantautores de country que aplica sobre sus canciones un potente barniz californiano, y que no se arrepiente de ello. Summer In The City 2018: country, rock y folk para animar las noches de Madrid.

Sus letras no las protagonizan forajidos, granjeros o trabajadores de la industria, ni encontramos referencias a los oscuros bares y honky tonks de Nashville. Outlaw no oculta que él siempre ha vivido lejos de la capital del country y sus letras reflejan una vida muy distinta a la de la mayoría de los músicos del género. Criado en una familia adinerada y muy religiosa, Outlaw aprendió escuchando los Beatles y los Beach Boys, lo que ha influido enormemente en su manera de entender la melodía. Pero, por encima de estos dos legendarios grupos, ha sido George Jones el que más ha marcado su estilo musical, ese que mostró en la Sala El Sol de Madrid, durante casi dos horas de puro country californiano.

Molly Parden fue la encargada de 'telonear' el concierto de Outlaw. Guitarra acústica en mano, la estadounidense encandiló al público, que se quedó completamente en silencio, con su voz dulce y melódica característica.

Más eléctrico que de costumbre

Con un sonido más eléctrico que en otras ocasiones y apoyado por la guitarra de Parden, Outlaw ofreció cerca de dos horas de espectáculo en el que tocó los grandes temas de su repertorio. Se dejó canciones como Country Love Song o Everyone's Looking For Home en el tintero, pero el cantante californiano no decepcionó a sus fans. El artista ha alcanzado la madurez musical, que queda patente con cada acorde que toca sobre el escenario.

El concierto que ofreció en la Sala El Sol de Madrid dejó innumerables momentos que quedarán grabados en la retina de todos los asistentes. Mención especial merece la versión acústica de Ghost Town. Outlaw interpretó el tema apoyado solo por Molly Parden, mientras la banda se tomaba un descanso. Los músicos volverían más tarde para interpretar Trouble, otro de sus éxitos clave que retumbó con todo su esplendor, en el momento álgido del show.

Outlaw, que cumplía años en la capital y el público se lo recordó durante uno de sus descansos entonando el Cumpleaños feliz, enamoró Madrid con su country alegre y atrevido, sin miedo a mostrar sus sentimientos como de costumbre.

Desde el pasado 27 de julio hasta el próximo 25 de agosto, el estadounidense se paseará por suelo europeo ofreciendo un total de 24 conciertos. Antes de Madrid estuvo en Craponne-su-Arzon, en Francia. Este domingo tocó en Santander (su segunda cita en España). Entre otros países, Outlaw ofrecerá varios conciertos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Suecia o Dinamarca durante todo el mes de agosto.

Junto a artistas como Ryan Bingham, Sturgill Simpson o Daniel Romano, Sam Outlaw representa una de las voces que van a marcar la actualidad del Country durante los próximos 40 años.