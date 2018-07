Albert Guinovart: "En la música me gusta mucho salir de mi zona de confort"

Barcelona, 30 jul (EFE).- El compositor y pianista Albert Guinovart es uno de los músicos más polivalentes de su generación, pues navega entre géneros que van desde el musical a la ópera, la música para series o las bandas sonoras de filmes, y en este sentido dice que en lo musical "me gusta mucho salir de mi zona de confort".

Guinovart, muy reconocido por musicales como "Mar i cel", "Flor de nit" o "La vampiresa del Raval", entre otros, presentará su último disco, "Nocturn", en el festival de Sant Pere de Rodes (Girona) el próximo 1 de agosto, en el que enlazará sus propias composiciones con piezas de Chopin.

"Nocturn" son "doce piezas compuestas en los últimos diez años para piano" y que "bebe mucho de los nocturnos de Chopin" y de la idea de los universos oníricos y noctámbulos, ha asegurado Guinovart en una entrevista con Efe.

"En el disco anterior incluí un par de valses poéticos para piano propios y tuvo una gran aceptación en público y crítica, así que decidimos que en este disco habría muchas más piezas así", ha precisado el artista.

Guinovart, que ha sido compositor invitado en el Palau de la Música esta temporada, habla del lugar con especial cariño, ya que para él es "la casa" en la que "despertó musicalmente", y valora su estancia como "un regalo con el que ni había soñado", ya que le ha dado la posibilidad de presentar un abanico musical muy amplio.

Entre otras piezas, Guinovart ha compuesto durante su tiempo en el Palau un réquiem, una pieza que pilla de sorpresa dado su carácter positivo y risueño, y que le ha exigido mucho tiempo de reflexión y estudio, que se ha traducido en una composición "muy pura, sin artificios", muy centrada en el mensaje.

"Me gustaba el concepto de Fauré del réquiem, que define la muerte como un tránsito y se aleja del dramatismo de Verdi, aunque finalmente me salió un poco más Mozart, que está a medio camino", ha referido el músico catalán.

"Quiero entender la muerte como la última etapa de una vida plena en la que miras hacia atrás y das gracias por lo vivido, así que mucha gente me decía que es un réquiem con un aire optimista, pero lo cierto es que cuando me lo encargaron ya contaban con mi forma de ser, así que me dijeron que hiciese un réquiem a mi manera", relata Guinovart.

La composición, en general, resulta para Guinovart fascinante y absorbente al mismo tiempo, lo que a veces hace difícil compatibilizarla con la interpretación, pero piensa que los compositores que "nunca pisan el escenario" corren el peligro de que "el público no conecte demasiado con su música".

El compositor, que está empezando a trabajar en un "gloria", comenta entre risas que, tras el réquiem y varias composiciones previas, parece que se está "especializando en música religiosa", cuando él no se considera religioso, pero afirma que el latín le gusta mucho porque "es muy maleable y me otorga mucha libertad".

Por otra parte, siente un cariño y admiración especiales por Chopin, al que considera una parte importante de su "ADN musical", una suerte de genealogía histórica que conforman un "mapa emocional" de su aprendizaje en el mundo de la música y de la que forman parte muchos otros grandes nombres.

"Hay compositores que yo considero genios y otros que son imprescindibles para mí de forma personal", explica. "Siento, por ejemplo, una fuerte conexión con Mozart porque siempre hay belleza en todo lo que compone", así como por "Schubert, Brahms, Granados, Mahler o Poulenc".

Insiste en que no es muy "original" con respecto a sus referentes, pero comprende que es fundamental para los jóvenes intérpretes y compositores tener influencias históricas "para bien o para mal", de "lo que se quiere hacer y lo que no", para encontrar en algún momento "la voz propia de cada uno".

Como profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, Guinovart precisa que los planes de estudios de hoy hacen que "uno tenga que decidir ser compositor demasiado pronto".

"Con 18 años eres muy joven para encontrar tu propio lenguaje", advierte, por lo que él procura dar a sus alumnos "muchas herramientas" para que construyan su imaginario y su estilo.

Es habitual encontrar en el alumnado el pensamiento de ser original y diferenciarse, pero Guinovart lo considera "artificioso", ya que resalta que, si uno quiere hacer algo nuevo, "hay que buscar en nuestro interior lo que queremos comunicar", pues "no hay dos personas iguales".

Así, a la manera de un "mantra" o consejo de veterano para las nuevas generaciones, Guinovaart señala que la originalidad "no tiene que ser algo impuesto", sino que "debe resultar como consecuencia de la autenticidad de cada uno".

Tras una temporada de ajetreo y grandes retos, Guinovart tiene en el horizonte varios proyectos que aguarda con ilusión, entre ellos una ópera de cámara infantil para celebrar el 30 aniversario del Cor Vivaldi, mientras comenta que le gustaría interpretar los temas de "Nocturn" por diversos escenarios del mundo.