Marilyn Manson se retira indispuesto durante en concierto en Houston (Texas)

Se achaca al calor el malestar que impidió al intérprete terminar el concierto

No es el primer incidente de Manson durante esta gira

No es el primer incidente en la gira. Foto: Dreamstime

Marilyn Manson tuvo una mala noche este pasado sábado 18 de agosto en Houston, donde su concierto se limitó a tan solo cinco canciones por culpa de un profundo malestar físico que le obligó a cortar su actuación súbitamente.

Desde el primer momento se hizo evidente que Manson no estaba en condiciones de actuar, algo que él mismo confirmó al público al asegurar que se encontraba fatal por culpa del excesivo calor.

Poco después terminaba su recital. Tuvo tan solo tiempo de interpretar a duras penas los temas 'Cruci-Fiction in space', 'Angel with the sabbed wings', 'This is the new shit y Sweet dreams'. Fue durante esta última canción cuando se hizo patente que Manson no se encontraba bien, apoyado en un altavoz mientras terminaba la canción se desmayó.

La gira de Manson es conjunta con su amigo Rob Zombie, quien actuó después e hizo referencia al estado de salud del "reverendo".

"Mi querido amigo el señor Manson ha sucumbido al clima. Probablemente está en el bus sintiéndose como una mierda. Necesito un compañero para la próxima canción así que vamos a cantar realmente alto para hacerle sentir mejor", dijo Zombie al público.

El propio Manson sabía que la noche no iba a ser especialmente buena, por lo que, según medios locales, su equipo sacó a todos los fotógrafos del foso delante del escenario para evitar que pudieran tomar imágenes del músico en mal estado.

Una gira con mal pie

Manson ha sufrido otros percances durante su gira. En Nueva York tuvo que ser hospitalizado cuando la estructura que decoraba el escenario cedió y cayó sobre él. Algunos fans llegaron a pensar lo peor por la reacción de pánico de la pareja del cantante y al evacuarle del escenario en camilla de manera precipitada.

Días antes del incidente de Nueva York, Manson se rompió un tobillo durante su show en Pittsburg, aunque en esa ocasión logró terminar el concierto.