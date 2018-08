60 años del nacimiento de Michael Jackson, un mito todavía fascinante

La familia de Michael Jackson se reúne en Las Vegas para un homenaje

Celebraciones, polémicas, y homenajes de diverso tipo por el que este miércoles habría sido el 60 cumpleaños de Michael Jackson, demuestran que el mito del 'rey del pop', lejos de desvanecerse o de ceder paso a otras figuras, continúa fascinando en todo el mundo.

Con su hija Paris Jackson al frente, la familia del cantante, nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary (Indiana, EEUU), se reunirá en Las Vegas para celebrar el aniversario del artista, con un evento especial, que incluye la representación de Michael Jackson ONE, el espectáculo en forma de tributo, que creó Cirque du Soleil.

Posteriormente, los invitados disfrutarán de una fiesta en el hotel Mandalay Bay, como parte de una velada en la que Paris Jackson y su hermano Prince Jackson recogerán, en nombre de su padre y a título póstumo, el premio Elizabeth Taylor Legacy 2018, que entrega la fundación contra el sida creada por la actriz.

Varias polémicas tras la muerte de Michael Jackson

Aunque pasen los años desde su muerte (falleció el 25 de junio de 2009), y pese a que el mundo del espectáculo ha llorado la inesperada pérdida de otras estrellas como Prince o Amy Winehouse, las noticias relacionadas con Michael Jackson siguen suscitando una gran curiosidad.

Una de las últimas no fue especialmente buena para su leyenda, ya que la semana pasada la Asociación de la Industria de la Grabación de EEUU (RIAA) aseguró que el álbum Their Greatest Hits 1971-1975 (1976) de The Eagles superó a Thriller (1982) de Michael Jackson como el álbum más vendido de todos los tiempos en EEUU. Según el nuevo recuento, el disco de The Eagles ha vendido 38 millones de copias frente a las 33 millones de copias del álbum de Jackson.

Más extraña es la polémica sobre el disco póstumo Michael (2010). Entre los seguidores del cantante circula desde hace tiempo el rumor de que las canciones Breaking News, Keep Your Head Up y Monster no cuentan con la voz de Jackson, sino de un impostor, una teoría conspirativa que llegó a los tribunales cuando una fan demandó en 2014 a la discográfica Sony por este asunto.

Cinco canciones para recordar al 'rey del pop'

- 'Thriller' (1982)

Michael Jackson revolucionó la industria musical con este sencillo, que da título además al que es considerado el álbum más vendido de la historia de la música, con más de 65.000 millones de copias. El videoclip, en el que lidera a un grupo de zombies a ritmo de funk, fue el primero emitido por MTV en el que aparecía un artista negro. Todo un hito.

- 'Billie Jean' (1983)

Uno de sus mayores éxitos, escrito basándose en las experiencias vividas con las fans de los Jackson 5. El tema mezcla sintetizadores y ritmos del post-dance con funk y pop y popularizó el icónico paso de baile conocido como "moonwalk", que realizó por primera vez en el especial de televisión Motown 25: Yesterday, Today, Forever.

- 'Beat It' (1983)

Michael Jackson y el productor Quincy Jones querían incluir en el álbum Thriller una canción de rock y el resultado fue Beat it, un tema en el que colaboró el guitarrista Eddie Van Halen con un espectacular solo de guitarra, que acompaña a una letra que habla de lo absurdo de la violencia.

- 'They don't really care about us' (1996)

Jackson decidió subirse a la favela de Santa Marta en Río de Janeiro y recorrer las calles del Pelourinho en Salvador de Bahía junto al grupo Olodum para denunciar las injusticias y la miseria social que sufría Brasil con este sencillo, considerado un himno antirracista y antibélico, en el que se fusiona el estilo pop con la percusión de varios tambores.

- 'The way you make me feel' (1987)

Esta canción fue incluida en su séptimo álbum de estudio, Bad y fue escrita y compuesta por Jackson y producida por él y Quincy Jones. El sencillo alcanzó el puesto número uno de Billboard Hot 100 de EEUU, y permaneció seis semanas en el top 10.

