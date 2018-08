Muse estrena single, 'The dark side', y anuncia nuevo disco

Portada del nuevo disco. Foto: Muse

Tras ir soltando en el último año los singles Dig down, Thought contagion y Something human, Muse anuncia este jueves oficialmente su octavo disco de estudio, Simulation Theory, que llegará el próximo 9 de noviembre.

Acompañando este anuncio, el trío británico estrena también un cuarto anticipo titulado The dark side, con ese punto de ópera rock de ciencia ficción marca de la casa, aunque en esta ocasión con más presencia de sintetizadores y electrónica que de guitarras.

Con producciones de Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback y Timbaland, Simulation Theory llegará en varios formatos y 11 canciones en su versión estándar: Algorithm, The Dark Side, Pressure, Propaganda, Break It To Me, Something Human, Thought Contagion, Get Up and Fight, Blockades, Dig Down y The Void.