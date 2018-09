Freddie Mercury cumpliría hoy 72 años, su legado sigue marcando a nuevas generaciones

Unos simples gorgoritos de Mercury hacía enloquecer al público

Pasó sus últimos días componiendo nuevas canciones

Freddie Mercury, líder de 'Queen'. Foto: EFE

El show continuó después de la muerte de Freddie Mercury, el cantante hoy cumpliría 72 años. El 24 de noviembre de 1991, el mundo perdía a un cantante lírico que hizo del pop su bandera y marcó para siempre la historia de la música. Su chorro de voz sigue estremeciendo a las nuevas generaciones y nadie escapa a tararear sus grandes himnos porque Mercury no escribía simples 'hits', él hacía himnos universales con cada composición.

Da igual la edad, todos hemos visto a Mercury con su chaqueta amarilla y su bigote hacer temblar el estado de Wembley el 12 de julio de 1982.

No le hacía falta ni cantar porque su presencia chulesca y desenfadada llenaba el escenario e invitaba a los 70.000 asistentes a darlo todo en cada segundo del espectáculo. Claro ejemplo fue aquel recital de menos de dos minutos en el que Freddie Mercury no canta, no baila, solo entona unos gorgoritos y el público enloquece en él, algo solo a la altura de los verdaderos dioses del escenario.

'Show must go on', su legado sobrevivió

Poco antes de su muerte, Queen lanzó 'The show must go on', y se convirtió en una regla para sus fans. Para Freddie Mercury no era mucho más que una frase hecha, era una verdadera filosofía de vida. El quería que su música -'El Show' fuera inmortal y pese a su enfermedad nunca dejó de componer.

Los últimos días de su vida los pasó componiendo y grabando de manera casi obsesiva, quería que su legado, su música no muriera con él. Sin duda, su miedo a que sus grandes himnos murieran con él nunca se cumplió. Aquel 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury ya no era un cantante: era una parte fundamental de la cultura y la humanidad. Traspasó fronteras, idiomas y creencias.

Un verdadero mito de la música que hoy cumpliría 72 años.