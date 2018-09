Móstoles acoge el festival 'Amanecer Bailando' tras dos meses de protestas

vecinos, ecologistas y partidos políticos se quejan del impacto medioambiental

La productora del evento ha instalado pantallas acústicas

El festival durará 17 horas y practicamente está todo vendido

Están prácticamente todas las entradas vendidas. Foto: Dreamstime

Unos 60 artistas de primer nivel nacional e internacional se darán cita este sábado, 8 de septiembre, en el festival 'Amanecer Bailando' que se celebrará en el Parque Prado Ovejero de Móstoles, a pesar del rechazo mostrado por parte de algunos vecinos, ecologistas y partidos políticos ante la ubicación elegida.

De nada les ha servido el manifestarse hasta en tres ocasiones para que no se llevase a cabo en zonas verdes de la ciudad y evitar así "el impacto medioambiental que podría dejar un evento de estas características".

El Parque Natural de El Soto era el emplazamiento inicial, pero el espacio escogido provocó una áspera polémica encontrándose el PSOE con una oposición frontal en la calle y dentro del propio Ejecutivo, desde Ganar Móstoles.

Tras varios meses de tensión y enfrentamientos públicos los socialistas trasladaron el evento al Parque Prado Ovejero, una elección que sigue sin satisfacer al PP, al 95 por ciento de asociaciones de vecinos, 100% de las ecologistas, y a Ganar Móstoles, quienes aseguraron haberse sentido "engañados" por la alcaldesa, Noelia Posse, con esta decisión.

La regidora lo negó afirmando que al principio recibió el apoyo "absoluto" de sus socios de Gobierno, por lo que cree que esto podría responder más a intenciones "electoralistas".

A quien tampoco gusta esta decisión es al alcalde de Alcorcón, David Pérez, ya que el espacio linda con el barrio de Fuente Cisneros y teme que esto pueda ocasionar "problemas serios de seguridad y ruido" a los vecinos que viven allí y a la zona en sí. Por eso, ha presentado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente con la intención de que "cautelarmente" no se celebre.

Estas exigencias han sido afeadas por la regidora de Móstoles, que ha defendido que desde el Ayuntamiento vecino "nunca se han preocupado" por tener "un trato cordial" con ellos. No obstante, ha explicado que la empresa ha puesto pantallas acústicas para que el sonido se disperse y no moleste y que, además, se ocuparán de "adecentar" y restituir lo que se dañe dentro del parque, una vez concluya el evento.

En estos últimos días, Posse ha intentado tranquilizar a los vecinos diciendo que el plan de protección del macroevento "está bien hecho" y que la seguridad "está garantizada", añadiendo que, además, supondrá unos ingresos para las arcas municipales de unos 80.000 euros por tasas.

Cuatro escenarios

En lo estrictamente musical, los asistentes al festival de música electrónica y urbana podrán disfrutar de una amplia programación repartida en cuatro escenarios temáticos: Amanecer (tech-house), Caviar (urban, hiphop, rap, trap), Family Club (techno) y Misa (hardstyle).

El primero acogerá actuaciones como el B2B de Marco Carola y Loco Dice, Stacey Pullen, Enrico Sangiuliano, Egbert, Cuartero o el B2B de Andrés Campo y Ramiro López o Víctor D. En el escenario Caviar actuarán artistas como C. Tangana, Yung Beef, Natos y Waor, Ayax y Prok o Dellafuente.

El escenario Family Club contará con figuras como Jeff Mills, LSD (live), Ben Sims, Octave One (live), Function, Speedy J o SNTS. Por último, el escenario Misa estará dedicado al hardstyle con Angerfist, Brennan Heart, Jonathan Mendelsohn (live), Da Teekaz, Sub Zero Project (live) o Vicente One More Time.

Entre las últimas novedades presentadas, habrá una zona de actividades que ofrecerá disciplinas artísticas y deportivas, como el certamen nacional de graffiti, que contará con la colaboración de un artista reconocido en el ámbito del realismo como es Theo Magna.

También habrá BMX, con Javier López, Daniel Martín y Marcos Martín, y skate, con el grupo de Móstoles y Alcorcón y el de Madrid. La cultura hip hop estará también presente con la Competición de breakdance y la Batalla de gallos.

Desde la organización del festival, que durará 17 horas, ya han dicho en redes que están a punto de anunciar el 'sold out'. Quienes asistan deberán saber que sólo se permitirá acceder una vez al recinto, por lo que si alguno sale ya no podrá volver a entrar y por ello no habrá sello ni pulsera de salida del recinto.

"La imposibilidad de salir una vez dentro del festival es una medida impopular pero se ha tomado la decisión por todas las partes para poder conciliar la vida de los vecinos con la del festival", han explicado.