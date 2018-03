Mariah Carey recopila sus 17 mejores canciones de amor en 'The ballads'

Mariah Carey reúne 17 de sus mejores canciones de amor en el disco 'The ballads', a la venta el próximo 3 de febrero. Canciones como 'Hero', 'Without you' o 'Anytime you need a friend' están en este trabajo, que la propia Carey ha seleccionado, informa Sony/BMG en un comunicado.

'Vision of love', 'Always be my baby', 'My all', 'How much' (con Usher), 'Dreamlover', 'Thank God I found you' (con Nas and Joe), 'The roof', 'One sweet day' (con Boyz II Men), 'I'll be there' (con Trey Lorenz), 'I still believe' y 'Reflections' también en están en esta álbum, que se completa con las canciones 'Open arms', 'Against all odds' (con Westlife) y 'Endless love' (con Luther Vandross).

Carey ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, con 20 canciones entre las diez primeras de las listas a lo largo de su carrera. Su primer disco se publicó en 1990 y llegó a ser el primer álbum de debut de una artista que situó cinco singles entre los 100 primeros de la lista Billboard Hot 100