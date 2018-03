España ayuda a 11 bandas para que actúen en el SXSW de Texas

Cannes (Francia), 19 ene (EFE).- "Sounds from Spain", el pabellón de España en la 43 edición del MIDEM, anunció hoy en Cannes que llevará a once bandas españolas al próximo festival internacional de música South by South West de Texas (SXSW) que se celebrará del próximo 13 al 22 de marzo.

"La Habitación Roja", de la Comunidad Valenciana; Nacho Vegas, de Asturias; "SFDK", de Andalucía, y "Los Coronas", "The Right Ons" y "Underwater Tea Party", de Madrid, son los músicos seleccionados para el festival.

Y también "Sounds from Spain" anunció que ofrecerá soporte logístico y de promoción a otros cinco grupos españoles: "Hyperpotamus" y "We are Balboa", de Madrid; "Tom Cary", de Andalucía; "Cápsula", del País Vasco, y "This Drama", de Canarias.