Popovich, técnico de los Spurs de Pau Gasol, vuelve a atacar a Trump: "Xenófobo, racista, misógino..."

Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs y actual seleccionador estadounidense, ha 'cargado' duramente contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, momentos antes de enfrentarse ante los Cavs de LeBron James y compañía.

Con motivo de la multitudinaria Marcha de las Mujeres, Popovich ha dado su versión a las protestas que ha habido por todo el país durante el fin de semana como consecuencia de la toma de posesión.

Esto es lo que ha comentado Popovich en declaraciones a ESPN, recogidas por el diario As: "La Marcha de hoy ha sido genial. El mensaje es importante. Alguien ha dicho en televisión: '¿cuál es su mensaje?' Pues bien, su mensaje es obvio. Nuestro presidente llega con el peor porcentaje de aprobación de la historia para alguien que llega a la oficina. Y hay una mayoría, ya que Hillary (Clinton) ganó el voto popular, que no está de acuerdo con él. Y yo solo pienso que ojalá fuera o tuviera la capacidad de ser lo suficientemente maduro como para intentar incluir a todo el mundo y no solo fuera diciendo por ahí 'voy a incluir a todo el mundo'. Podría dirigirse a los grupos a los que faltó al respeto durante las primarias para intentar que alguien le crea. Pero por ahora seguimos sin poder creer una sola palabra de lo que sale de su boca. De verdad, no se puede".

"Es una y otra vez lo mismo (los comentarios sobre el 11/9, el certificado de nacimiento de Obama...). Hoy en la CIA, en vez de honrar a las 117 personas que tenía detrás, habló de la cantidad de gente que había (en el evento). Es preocupante. Es preocupante... Yo simplemente me sentiría mejor si la persona que está en esa posición mostrara la madurez y el nivel psicológico y emocional que se le supone a alguien de su edad. Es peligroso y no nos hace ningún bien. Espero que haga un gran trabajo, pero hay una diferencia entre respetar la oficina del presidente y respetar a quien la ocupa. Y ese respeto hay que ganárselo. Es muy difícil respetar a alguien cuando todos tenemos niños y le estamos viendo ser misógino, xenófobo y racista, además de reírse de la gente con minusvalías. Y lo que de verdad me molesta es la gente que tiene a su alrededor. Gente que sabe de verdad quién es y tienen la poca vergüenza de defenderle e intentar que parezca que no dijo lo que dijo".

"El otro día dijo Kellyane Conway (la jefa de campaña de Trump) en realidad no se estaba riendo de las personas con minusvalías. Va más allá. Es increíble. Te hace pensar hasta dónde puede llegar una persona para intentar cubrir a otra. Todas las cosas que dijo durante aquel tiempo, si las dijeran nuestros hijos estarían seis meses castigados. Sin duda. pero ignoramos todo eso porque... ¿Por qué? Eso dice mucho de todos nosotros y es peligroso, o por lo menos es lo que me asusta muchísimo a día de hoy. Me provoca desasosiego".

"Pero me he sentido muy bien hoy viendo la Marcha y lo que se ha hecho a sí mismo. Porque me dice, 'ey, sí que vives en un país que a un montón de gente le importa'. Y tenemos que estar todos alerta para asegurarnos de que, aunque esperamos que haga grandes cosas por el país, no nos avergüence y nos quite libertados en las que tanto se ha trabajado durante tanto tiempo en diferentes áreas".

"Cuando los medios publican lo que dice, no tengo claro cómo se puede enfadar por eso. Pero es obvio, es (siempre) cuando se trata de él; cuando le afecta a él. Sea 'Saturday Night Live' o 'Hamilton' o ella tiene tres millones de votos más que tú. 'Son ilegales'. No importa lo que sea, existe un patrón".

"Había una mujer joven (en la televisión) hoy que decía 'simplemente me hubiera gustado que hubiera subido ahí arriba y hubiera dicho algo como 'sé que he dicho ciertas cosas...' o 'de verdad me gustaría contar con la gente que no está de mi lado..' o 'sé que algunos de vosotros estáis asustados....' Pero él no puede hacer eso porque los matones no hacen eso. Así es".