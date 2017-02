Donald Trump crea un conato de divorcio entre Stephen Curry y Under Armour

Unas palabras del dueño de la compañía enfadan al '30' de los Warriors

"Si hay situaciones que no se ajustan a mis valores, me iré", avisa Curry

Stephen Curry, en un partido con los Warriors. Imagen: Reuters.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha supuesto un conato de divorcio entre la empresa Under Armour y su estrella, el jugador de Golden State Warriors y MVP de las dos últimas ediciones de la NBA Stephen Curry. Unas declaraciones del dueño de la compañía, Kevin Plank, a favor de Trump han desatado el terremoto.

"Es un activo (asset, en inglés) para el país", dijo Plank en el programa Fast Money Halftime Report de CNBC, tal y como recoge As. La respuesta de Curry, símbolo y principal estandarte de Under Armour, fue muy contundente e imaginativa. "Estoy de acuerdo con esa descripción si quitas el et de asset", dijo. 'Ass', en inglés, significa 'tonto'.

Curry abundó más en las sensaciones que le habían despertado las palabras de Plank. "Estuve todo el día al teléfono hablando con mucha gente de Under Armour, mientras mi equipo trataba de entender qué estaba pasando", aseguró a The Mercury News.

La repercusión de la reacción de Curry fue muy grande, toda vez que, como imagen más representativa de Under Armour, una desavenencia de tal calibre con el dueño y fundador podría suponer un duro golpe para la empresa. Tanto fue así que Plank mantuvo una conversación con él para solucionar la situación.

Curry, posteriormente, se mostraba satisfecho ("Esta es la Under Armour que conozco y con la que me identifico") aunque no tenía reparos en mandar un aviso, quién sabe si una amenaza: "Hay una fina línea entre lo que hacemos, lo que somos y en lo que creemos. La prioridad no es hacer dinero o vender zapatillas, se trata de cambiar la vida. Si hay situaciones que no se ajustan a mis valores, entonces me iré".