Terrorífica caída en la NBA: Jaylen Brown 'aterriza' sobre su cabeza tras un mate espectacular

La jornada de la NBA ha tenido un claro protagonista. Jaylen Brown, el alero de los Celtics, dejó sin aliento tanto a su equipo como a los rivales, los Timberwolves, después de una terrorífica caída.

Tras realizar un gran mate, Brown cayó de espaldas y sobre el cuello. Todo el mundo se quedó paralizado debido al escalofriante golpe. De hecho, el alero se quedó tendido durante unos minutos sin moverse.

Los servicios médicos acudieron a atenderle rápidamente. Finalmente, el jugador salió de la cancha por su propio pie, aunque le están realizando diferentes pruebas para comprobar que no ha sufrido ningún daño grave.

Jaylen Brown walks off the court after a scary fall pic.twitter.com/eg8rb1AO2a