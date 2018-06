Golden State Warriors: así se construye uno de los mayores equipos de la historia de la NBA

Golden State Warriors ha formado una dinastía que se recordará muchos años

Curry, Thompson y Green, claves en la gestación de estos Warriors

Golden State Warriors ya es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA. El equipo liderado por Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant y Draymond Green ha hecho historia esta pasada madrugada con su tercer anillo en cuatro años, seis en total, algo al alcance de franquicias tan históricas como Los Ángeles Lakers y Boston Celtics.

Este grandioso equipo, liderado desde el banquillo por Steve Kerr, ganador de ocho anillos (cinco como jugador y tres como técnico), ha revolucionado el mundo del baloncesto con un juego más divertido (para el espectador), más físico y de muchos puntos. Se trata, en su mayoría, del 'small ball'.

Kerr lleva usando este esquema en los dos últimos años, donde no hay pivots y todos sus jugadores pueden defender a casi cualquiera y anotar desde la línea exterior. Algo al alcance de muy pocos. Houston ha sido lo más parecido a Warriors, pero en la séptima batalla de la final del Oeste cayeron ante los campeones en uno de los mejores partidos de la temporada. Al final del presente curso, Kerr usó por primera vez su 'quinteto de la muerte', formado por Curry, Thompson, Iguodala, Durant y Green. Con ellos en pista, Warriors no sabe perder.

Lo realmente curioso es conocer cómo se ha formado este equipo de leyendas en una franquicia destinada al fracaso, como eran aquellos Warriors de 2009 hacia atrás. Como todo equipo grande, antes del éxito ha habido antes un trabajo de reconstrucción. Todos, o casi todos, tienen que pasar por ello.

LeBron James es el jugador que más ha sufrido a estos Warriors. Cuatro años seguidos en las Finales de la NBA. "Cuando tienes grandes jugadores que además pueden encarar el juego de manera cerebral, mental, eso añade un nivel de estrés porque sabes que nunca, nunca te vas a poder relajar [...]. Cuando tienes a Draymond, a Klay, a Steph, a KD, y después añades a Iguodala, a Livingston y a todos los demás, añades estrés. Porque sabes que nunca te vas a poder relajar. Sabes que si te relajas te lo van a hacer pagar y que si te lo hacen pagar te puede costar el partido. Así que es complicado, pero forma parte de la competición que amo", declaró James tras perder el tercer encuentro de la final.

Curry, Thompson y Green

En 2009, Larry Riley, por aquel entonces GM de la Dub Nation y reemplazado más adelante por Bob Myers, consiguió a Stephen Curry en el número 7 del draft. En 2011, con Curry ya en el equipo, Riley apostó por Klay Thompson en el número 11 del draft de 2011. A partir de ese año nacieron los 'Splash Brothers'. Los dos jugadores forjaron una reputación por su anotación desde el perímetro.

Un año más tarde llegó Draymond Green, en el puesto 35 del draft de 2012. El de Green es una de las mayores estafas del aquel draft. Este jugador, de apenas dos metros, es capaz de defender (a casi cualquiera), asistir y anotar de manera regular, algo al alcance de muy pocos.

Estos tres jugadores, al tercer año de estar juntos, consigueron su primer anillo en la temporada 2014-2015. A la temporada siguiente consigueron repetir final, pero esta fue para los Cavs de LeBron e Irving. Al año siguiente llegó Durant como una de las mayores estrellas de la NBA. Los 'bajos' salarios de Curry, Thompson y Green permitieron la llegada de Durant. Con el ex de Oklahoma ya en Warriors, los resultados no han podido ser mejores: dos anillos en dos años.

¿Quiénes forman estos Warriors?

1. Curry: 1,91 de estatura y uno de los mejores bases del momento. Su 'picorcito' desde la línea de tres es uno de sus grandes recursos. Es un especialista entrando a canasta y colocando bandejas imposibles.

2. Thompson: junto con Curry forma una pareja letal desde el perímetro. Algo que no puede decir ningún equipo en la actualidad. Con 2 metros de estatura, juega de escolta y puede defender a cualquiera. Tiene una mecánica de tiro, 'catch and shoot', inigualable.

3. Iguodala: el factor Iguodala. Con él en pista, los Warriors son mejor equipo, defienden mejor. Otro jugador capaz de subir el balón, anotar desde cualquier posición y, lo que es más importante, defender a cualquiera. Es el que mejor sabe defender a LeBron James. Es el más mayor del quinteto titular con 34 años.

4. Durant: la guinda de este proyecto. En sus dos años, Durant ha conseguido dos anillos. "Es uno de los mejores jugadores a los que me he enfrentado y uno de los mejores que ha visto esta liga. Su capacidad para manejar el balón, lanzar y realizar jugadas para los demás con esa envergadura, esa altura, esa velocidad...", confesó LeBron James tras jugar el tercer partido de las Finales NBA.

5. Green: un defensor de 2 metros capaz de anotar, asistir y defender. Lo da todo en pista y sabe contagiar a sus compañeros. Lleva años siendo el líder del equipo dentro de la cancha a pesar de sus escasos 28 años. Clave en estos Warriors.

6. Livingston: jugador que ha pasado de casi retirarse por culpa de las lesiones a ser campeón de la NBA por tercera vez. Juega de base o de escolta y con sus dos metros de altura es uno de los mejores defensores. Jugador de equipo en toda regla.

7. McGee: pivot que es capaz de hacer buenos bloqueos y continuaciones a Curry y compañía. En ciertas fases de los partidos, Kerr usa bastante a este jugador. Aporta puntos, rebotes y tapones al equipo. Ante Rockets no jugó y el equipo lo pagó. Ante Cleveland tuvo sus momentos de importancia.

8. Looney: jugador físico que ha sido muy utilizado cuando no estaba Iguodala. Aporta rebotes y poco más. Ante Houston estuvo muy expuesto al defender a jugadores más bajitos.

9. West: poca participación aunque siempre que aparece aporta en el juego colectivo de Warriors. Especialista en el rebote, tiro a poca distancia y gran pasador. Es el más mayor de la plantilla con 37 años.

10. Bell: una de las mayores sorpresas de estos Warriors. Bell fue drafteado esta temporada por Golden State en el número 38. Un jugador muy del estilo Warriors: corre, defiende y con gran físico para rebotear y hacer mates.

11. Nick Young: especialista desde la línea de tres que no ha destacado en su primera temporada en el equipo de la Bahía. El ex de los Lakers ha tenido ratitos sueltos, pero no ha sido constante.

12. Otros: esta temporada Kerr no ha contado mucho con Patrick McCaw (lesionado durante gran parte del año), Quinn Cook (nuevo en la plantilla) o Zaza Pachulia.