¿El peor traspaso de la historia de la NBA? DeRozan se siente traicionado y Leonard amenaza con no jugar

DeRozan criticó por las redes sociales que Raptors no se lo comentase

Leonard quería ir a Los Ángeles y ha acabado en la franquicia canadiense

Foto: Reuters.

Tras unos días de constantes rumores sobre el futuro de Kawhi Leonard, el que fuese mejor jugador de las finales de 2014 y jugador franquicia de los San Antonio Spurs, acabó recalando el pasado miércoles en los Toronto Raptors. A cambio, además de otros jugadores y algunas rondas, la entidad texana recibió a DeMar DeRozan. Un cambio entre 'all-stars' que refleja el poder de los equipos sobre los jugadores de la NBA, ya que ninguno de los dos parece convencido con su nuevo destino y amenazan con poner patas arriba la situación.

"Te dicen una cosa y luego hacen otra. No se puede confiar en ellos. No hay lealtad en este deporte. Te venden rápido por nada", declaró el DeRozan en las redes sociales una vez que supo de su traspaso. Unas palabras que reflejan el ánimo del jugador al que le restan dos años de contrato y que no ha tenido ni voz ni voto en la decisión de su nuevo equipo.

Junto a la opinión del ya ex de los Raptors, algunas fuentes de la ESPN aseguran que Leonard tampoco está convencido de marcharse a Canadá y "amenaza con no jugar en toda la temporada". El alero siempre ha manifestado que quería regresar a Los Ángeles, su ciudad natal, y Toronto no está precisamente cerca.

Junto con Leonard los San Antonio Spurs mandaron a Danny Green, mientras que los Toronto Raptors traspasaron a Jakob Poetl y una primera ronda protegida del draft 2019. Estos dos jugadores aún no se han manifestado sobre sus nuevos destinos, pero viendo las opiniones de las dos grandes estrellas implicadas todo hace suponer que su situación en las nuevas franquicias no va a comenzar de una forma sencilla.