Sergio Rodríguez: "Entre todos tenemos que organizar mejor las ventanas FIBA"

El base canario analiza su situación personal y la actualidad del baloncesto

Quiere disfrutar y no pensar en qué será de su futuro la próxima temporada

En cuanto pueda jugar con España, él estará disponible para la selección

Foto: Bridgestone.

Sergio Rodríguez (San Cristóbal de la Laguna, 1986) se encuentra en un periodo de plena madurez deportiva. Tras pasar por Estudiantes, la NBA, Real Madrid y volver a la mejor liga de baloncesto, ahora afronta la que será su segunda temporada en el CSKA de Moscú.

Campeón del mundo en 2006, campeón de Europa e integrante del quinteto ideal en 2015, plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, campeón de la Euroliga en 2015 y MVP de dicha competición en la temporada 2013/2014. Son algunos de sus grandes logros, pero quizás Sergio destaque por implantar 'El Chachismo'. Un estilo de juego único que le ha labrado el prestigio de todo el mundo del baloncesto. En plenas vacaciones, el jugador canario aprovechó su estancia en Madrid para participar un acto de Bridgestone, empresa de la que es imagen junto a Lydia Valentín y Javi Gómez Noya, para repasar la actualidad del mundo de la canasta, su carrera y dar las claves para superar los obstáculos que se plantean hasta llegar al éxito.

Primer año en Rusia, ¿cómo lo valora?

Ha sido un año diferente, muy positivo. Como en todos los grandes equipos el objetivo es ganar siempre. No pudimos hacerlo en Euroliga pero competimos bien y el camino que hicimos fue muy bueno, es una base que tenemos para ganar este año.

Cayeron ante el Real Madrid en la Final Four.

No llegamos en las mejores condiciones, tuvimos muchas lesiones que nos mermaron bastante como la de Nando de Colo, Kyle Hines y Vorontsévich en la primera jugada. Eso coincidió con que el Madrid llegó muy bien, en su mejor momento de la temporada. Tienen mucho talento y experiencia y supo jugarnos, justo vencedor.

¿Qué es lo que más destaca de su primer año en Rusia?

A jugar la Euroliga ya estaba acostumbrado, pero luego tienes la competición doméstica, la liga VTB. Ahí hay seis equipos muy competitivos y otros más débiles, pero cuando juegas en su cancha es muy complicado ganarles. Es un sistema de competición diferente al que vives en la ACB, pero al final el equipo pone más énfasis en estar bien en Euroliga.

Tomó la decisión de irse a Moscú y una parte de la afición en Madrid no lo entendió.

Mi idea era seguir en la NBA y estar en un equipo a medio plazo. Tenía una edad donde no era bueno estar solo un año, había estado una temporada en Philadelphia 76ers y creía que para asentarme en la NBA tenías que estar más de un año. Se ha visto en jugadores de mis características. Pero en ese momento, ya era tarde en verano y muchos equipos en Europa, como el Madrid, ya tenían su plantilla confeccionada. Apareció el CSKA con el proyecto que más ilusión me hacía, porque me permitía estar en posición de competir para ganar la Euroliga y estar en un país extranjero para seguir un proyecto familiar.

Le queda un año de contrato y luego...

De momento vamos a jugar esta temporada y luego tanto el club como yo tenemos una cláusula de salida. Estoy muy tranquilo, quiero disfrutar, trabajar y después ya se verá.

¿Volver a España es una idea?

Nunca se sabe. No me planteo nada ahora mismo, quiero seguir disfrutando y ya llegará.

Compartió vestuario con Luka Doncic, ¿cómo ve su llegada a la NBA?

Luka ha ido cumpliendo etapas muy rápido y al máximo nivel. Su sitio es la NBA, ahí es donde va a mejorar y donde tiene un gran recorrido. Estoy seguro de que tendrá una carrera muy larga y para él, que disfruta con el baloncesto, su llegada va a ser muy buena.

La NBA está viviendo una etapa de dominio de una franquicia. Los Golden State Warriors han juntado a cinco All-Star, ¿resta credibilidad al modelo que propone la liga?

Los jugadores van donde quieren. Algo estarán haciendo bien cuando todo el mundo quiere ir a los Warriors. Tiene una estructura de draft con Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson y eso es parte de lo que significa competir. Si la gente quiere perder dinero por jugar con ellos, no es culpa de los Warriors. Es positivo que la gente elija dónde jugar y ser feliz con lo que hace.

DeMar DeRozan no está muy contento por dónde va a jugar y el traspaso que han hecho con él.

Es parte de la NBA. Cuando firmas un contrato sabes que estás sujeto a que pueda pasar eso. Estamos aquí para ganar y cuando no se gana, el equipo tiene que cambiar y el jugador tiene que buscar sus opciones para mejorar.

En Filadelfia vivió esa estructura de draft.

Tienen mucho talento en el equipo y son jugadores muy jóvenes y muy buenos. La experiencia es importante e irán siendo cada vez más sólidos. Con la marcha de LeBron al Oeste tienen muchas posibilidades de luchar por ganar el anillo.

Con la selección fue preseleccionado en la última lista, pero finalmente se quedó fuera, ¿va a poder estar en la siguiente convocatoria?

Las ventanas FIBA están llegando a una situación en la que todo se decide en el último minuto. No debería ocurrir así, las cosas tienen que estar mejor organizadas por todas las partes. Hay que llegar a un consenso para saber qué pasa y qué ocurre con esos partidos. A todos nos encanta jugar con la selección, pero todos tenemos una responsabilidad con nuestro club. Cuando pueda, claro que iré con la selección.