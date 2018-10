LeBron James desata la locura en Los Angeles en su debut en el Staples Center

El fenómeno más esperado de todo el verano en el baloncesto ya se ha producido. Desde que fichase por Los Angeles Lakers, LeBron James todavía no había pisado la cancha de su nueva casa, pero este miércoles (madrugada en España), el alero de Akron jugó su primer encuentro en el Staples Center. Eso sí, 15 minutos de pretemporada que pusieron a todo su nuevo público en pie.

"¡La piel de gallina!", comentó 'El Rey' en sus redes sociales tras terminar el encuentro entre Los Angeles Lakers y Denver Nuggets. El alero volvió a cruzarse ante el equipo de Juancho Hernangómez, como ya hiciese en su primer enfrentamiento de morado y oro y esta vez firmó unos números de 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 1 tapón en poco más de 15 minutos.

???? @KingJames reflects on his first game at @STAPLESCenter as a member of the home team#LakeShow pic.twitter.com/w7jqAYu3B3