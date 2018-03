Preguntas y respuestas sobre la gripe porcina

AFP 26/04/2009 - 14:25

Ante la epidemia de gripe porcina, que ha dejado decenas de muertos en México y se extiende a otros países, el gobierno federal mantiene una campaña de información sobre los síntomas y formas de prevenir el contagio.

Los síntomas y principales recomendaciones publicadas en la página de internet de la secretaría (ministerio) de Salud de México y en medios de comunicación, son:

SINTOMAS: Fiebre repentina mayor a 38° C., tos intensa, dolor de cabeza y de articulaciones intensos, falta de apetito, congestionamiento nasal y malestar general.

DIAGNÓSTICO: Se realiza a través de un "examen clínico detallado", que incluye estudios de secreciones de nariz y laringe durante las primeras 24-72 horas y de sangre para identificar anticuerpos.

TRATAMIENTO: En los casos confirmados, las autoridades mexicanas suministran los antivirales oseltamivir y zanamivir, pero sólo bajo una estricta supervisión médica, ya que son fórmulas "de uso delicado" y su aplicación errónea "no está exenta de efectos secundarios".

El gobierno mexicano ha informado que cuenta con más de un millón de dosis de estos antivirales que sólo serán administrados en caso de que se confirme el contagio, mientras que medios de comunicación locales han informado de que en las farmacias se encuentran agotados.

MEDIDAS PREVENTIVAS: Usar mascarillas. No saludar ni de beso ni de mano, no compartir alimentos, cubiertos ni vasos, ventilar las casas y oficinas, permitir la entrada de luz solar, mantener limpias las cubiertas de cocina y baño y los artículos de uso común, como teléfonos, juguetes, etc.