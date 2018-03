La diálisis nocturna proporcionaría ventajas: estudio

25/05/2009 - 17:07

NUEVA YORK (Reuters Health) - Las personas en diálisis por insuficiencia renal se sentirían mejor con sesiones nocturnas más prolongadas que con terapias diurnas más breves.

El estudio, publicado en Clinical Journal of the AmericanSociety of Nephrology, reveló que los pacientes toleran bien lassesiones nocturnas prolongadas, que serían más efectivas que lahemodiálisis convencional.

La diálisis convencional suele hacerse tres veces por semanadurante el día; cada sesión dura entre cuatro y cinco horas. Lahemodiálisis nocturna también se realiza tres veces por semana,pero cada sesión demora unas seis a siete horas y se realiza enlas últimas horas de la tarde y a la noche.

Según la experiencia de la doctora Joanna Ruth Powell, deWestern Infirmary, en el Reino Unido, la diálisis nocturnaprolongada elimina más eficientemente los desechos en sangre.Para muchos pacientes, eso puede ser más conveniente.

En el nuevo estudio, el equipo comparó los resultados renalesde 53 pacientes tratados con diálisis nocturna prolongada durantepor lo menos un año, con los de 53 personas tratadas conhemodiálisis convencional.

La diálisis nocturna estuvo asociada con una disminuciónsignificativa de los niveles de urea y menos problemas con laanemia.

"Nuestra experiencia en diálisis nocturna en los últimos 10años prueba que es una forma práctica de que las unidades dediálisis ofrezcan diálisis más prolongadas bien toleradas en unagran cantidad de pacientes en hemodiálisis, y que no deberíanecesariamente limitarse a los pacientes más aptos", concluyó elequipo.

Los autores están haciendo estudios para evaluar el efecto dela diálisis nocturna prolongada sobre la salud de los pacientes yla tasa de mortalidad.

FUENTE: Clinical Journal of the American Society ofNephrology, 21 de mayo del 2009