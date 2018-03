Roban el apartamento de Monica Bellucci mientras visita Cannes

25/05/2009 - 17:54

PARIS (Reuters) - Joyas y otros objetos valorados en unos 80.000 euros fueron robados el domingo del apartamento de la estrella italiana del cine Monica Bellucci en París, mientras la actriz asistía a la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, dijo la policía.

Bellucci, una ex modelo casada con el actor de cine francés Vincent Cassel y que ha actuado en "The Matrix Reloaded" e "Irreversible", aún no ha informado oficialmente del robo, señaló un portavoz policial.

Por tanto, la última evaluación de los objetos robados de la residencia de la pareja, incluidos ordenadores portátiles y el pasaporte italiano de Bellucci, no estaba disponible.

Bellucci se encontraba en Cannes para promocionar la película de Marina de Van, "Don't Turn Around". La italiana protagoniza el filme junto con la actriz francesa y ex chica Bond, Sophie Marceau.

Un número desconocido de ladrones ingresó en el apartamento, en el cuarto piso de un edificio en el este de París, a través de una terraza, dijo el portavoz.