La vitamina D no protegería contra el cáncer de próstata

25/05/2009 - 19:17

NUEVA YORK (Reuters Health) - Una nueva investigación realizada en Europa confirma que el riesgo de un hombre de desarrollar cáncer de próstata no tiene relación con cuánta vitamina D tiene en su sangre.

"Pese a la idea expandida de que la insuficiencia devitamina D es un factor de riesgo importante para el cáncerprostático, esta teoría no ha sido sostenida por los resultadosde la mayoría de los estudios prospectivos publicados",escribieron la doctora Francesca L. Crowe, de la University ofOxford en Gran Bretaña, y sus colegas, en American Journal ofEpidemiology.

Los científicos han estado investigando si tener unacantidad escasa de vitamina D impulsa el riesgo de cáncer depróstata desde que un estudio en 1990 relacionó las tasaselevadas de la enfermedad con una menor exposición al sol, lacual genera la producción de vitamina D en el cuerpo, indicó elequipo.

No obstante, mientras los experimentos en laboratorio y conanimales respaldaban esa relación, las investigaciones enhombres de Estados Unidos y los países escandinavos no lohicieron, agregaron los expertos.

Para evaluar la relación en una población europea másamplia, el equipo observó a hombres de siete países europeosdiferentes que participaron en la Investigación ProspectivaEuropea sobre Cáncer y Nutrición.

El análisis comparó a 652 hombres que desarrollaron cáncerprostático después de cuatro años de seguimiento con 752hombres que no lo hicieron.

Los varones con los mayores niveles de vitamina D eran enverdad un 28 por ciento más propensos a desarrollar cáncer depróstata que aquellos con las cantidades más bajas, revelaronlos investigadores.

Pero no fue una diferencia estadísticamente significativa,lo que implica que podría haber sucedido por azar.

Cuando los investigadores analizaron a diferentes subgruposde participantes del estudio, según su estadio de enfermedad,índice de masa corporal y otros factores, no hubo relaciónentre los niveles de vitamina D y el cáncer prostático.

Algunas investigaciones sugieren que los hombres conciertas mutaciones genéticas que afectan el procesamientocorporal de la vitamina D corren riesgo de desarrollar cáncerprostático cuando carecen del nutriente, escribieron Crowe ysus colegas.

Los nuevos hallazgos, que no incluyeron información sobresi los participantes tenían o no esas mutaciones, no descartanesa posibilidad.

FUENTE: American Journal of Epidemiology, 15 de mayo del2009