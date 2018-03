Niños integran la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú, según un programa de TV

AFP 25/05/2009 - 20:57

Políticos y organismos de derechos humanos de Perú calificaron este lunes como muestra de una realidad "aberrante" las imágenes de niños de diez a trece años con fusiles dentro de la guerrilla de Sendero Luminoso filmadas por un programa de TV en la región amazónica.

Al menos 17 niños, haciendo una formación militar en un remoto lugar de la selva peruana, lanzan la consigna "viva el marxismo-leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo, para la revolución proletaria socialista mundial". Los menores, con el puño derecho en alto, repiten así el lema del líder del grupo, otro menor que aparenta tener menos de 13 años.

La escenificación se realiza en presencia de Víctor Quispe Palomino, 'camarada José', quien se identificó como jefe del Comité Regional del Centro del Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso.

La difusión de este vídeo, en la noche del domingo, en el programa Punto Final de Frecuencia latina TV de Lima, generó estupefacción en el país.

El primer ministro, Yehude Simon, condenó y lamentó la utilización de niños por parte de Sendero Luminoso. "No se puede utilizar a un niño con armas; los senderistas usan a niños para ultimar a soldados, pero estos niños ¿cuánto grado de responsabilidad tienen?, esa responsabilidad tiene que ser menor porque son azuzados y engañados", sostuvo. "Tenemos que despertar y saber que Sendero Luminoso no está derrotado y todavía hay presencia de ellos", aseveró.

Por su parte, Francisco Soberón, de la Asociación Pro derechos Humanos (Aprodeh) protestó enérgicamente por el reclutamiento de niños por parte de la organización maoísta. "Esa es una aberración, son métodos que se utilizaban en África, utilizar a niños por parte de grupos armados es consecuencia de un enrolamiento forzoso", remarcó.

"Ahí no hay voluntad, ni criterio de los menores; es un adoctrinamiento que debe ser rechazado rotundamente", añadió Soberón al subrayar que los menores reclutados a la fuerza "no son responsables y son inimputables". "Son menores de edad, por tanto el Estado tiene la obligación de recuperarlos y no estigmatizarlos, sino reeducarlos y rehabilitarlos porque están actuando contra su razón y su conciencia de manera compulsiva", subrayó.

El informe televisivo muestra también a los niños jugando fútbol en un claro de la selva, probablemente en el conflictivo Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), que es una zona montañosa del centro y sureste del país que sirve de refugio a lo que se considera rezagos de Sendero Luminoso.

El vídeo muestra por primera vez el rostro del 'camarada José', un hombre de unos 50 años, líder senderista que encabezó una emboscada contra una patrulla del ejército el 9 de abril en la que murieron quince soldados y que es intensamente buscado por el ejército. Soldados que sobrevivieron a esa emboscada declararon posteriormente que en el ataque participaron niños armados que fueron obligados por algunas mujeres, también integrantes de la columna senderista, a dar el tiro de gracia a por lo menos un soldado que quedó gravemente herido.

En el informe el líder Quispe Palomino señala que su organización es una nueva fase del Partido Comunista y que no tiene vinculación con Sendero Luminoso, el partido fundado por Abimael Guzmán Reynoso, preso desde 1992 y condenado a perpetuidad, quien desató una guerra interna entre 1980 y 2000 que dejó 69.000 muertos y desaparecidos.