Simoncelli gana en Alemania, Debón y Bautista completan el podio

19/07/2009 - 12:32

MADRID/SACHSENRING, Alemania (Reuters) - Marco Simoncelli, de Metis Gilera, consiguió el domingo su segunda victoria en el Gran Premio de Alemania, y junto a él subieron al podio Álex Debón, de Castello Blusens, y Álvaro Bautista, de Mapfre Aspar.

Álex Debón, que logró su primer podio del año, no dejó solo al piloto italiano durante toda la carrera pero no quiso arriesgar.

"Llevamos desde hace muchas carreras persiguiendo mi primer podio. Hemos estado muy cerquita durante muchas carreras pero (...) se nos ha resistido un poco. Al final yo siempre creo que con el trabajo llega el resultado", declaró a Televisión Española.

"Hoy no estaba en condiciones para jugarme la victoria con Marco (Simoncelli) pero estaba muy cerquita. Podía haber bailado con él pero no estaba en condiciones. Había que terminar la carrera, no correr muchos riesgos", añadió.

En un segundo grupo Álvaro Bautista, Hiroshi Aoyama - líder del campeonato - y Héctor Barberá lucharon toda la carrera por el tercer puesto, que al final obtuvo el piloto de Talavera.

"He hecho buena salida pero no tenía manera de encontrar el 'feeling' con la pista y me ha costado un poquito", afirmó Bautista.

"La lucha ha sido preciosa. No está mal y (...) estoy contento, contento por este tercer puesto", concluyó.

La carrera de Sachsenring fue interrumpida por la lluvia, pero la mayoría de pilotos pudieron utilizar los neumáticos lisos y hubo menos caídas que en los entrenamientos.