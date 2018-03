Rossi gana en Alemania, con Lorenzo y Pedrosa muy cerca

19/07/2009 - 13:28

SACHSENRING, Alemania (Reuters) -El campeón del mundo, Valentino Rossi, ganó el domingo el Gran Premio de Alemania, arrebatándole el primer puesto a su compañero de Yamaha Jorge Lorenzo a dos vueltas de finalizar, en un ataque de última hora.

El triunfo de Rossi iguala el de Giacomo Agostini de 159 veces en el podio en carreras de MotoGP, y aumenta su liderato al frente de la clasificación. Dani Pedrosa, de Honda, acabó tercero.

Jorge Lorenzo, que es segundo en la clasificación general, sigue de cerca a su compañero italiano.

"Me he equivocado de estrategia. Creo que tenía un poco más de ritmo que Valentino y, en general, que los demás, pero he atacado tarde", dijo el mallorquín a Televisión Española.

"Yamaha tiene que estar orgullosa de sus pilotos, porque, aunque las motos van bien, los pilotos también vamos rápido", añadió.

Pedrosa se lamentó de no haber hecho una carrera mejor a causa de un problema técnico.

"Iba bastante bien y en la última curva he tenido un susto y casi me caigo. He empezado a ir más despacio y no podía controlar", explicó.

"He tenido suerte porque mi compañero ha tenido el mismo problema pero mucho más", afirmó

"Hoy podíamos haber luchado por la victoria y es una pena. La verdad es que me hubiera gustado hacerlo mejor", concluyó.

PLENO EN 125CC

Julián Simón, de Bancaja Aspar, consiguió el domingo su segunda victoria de la temporada 2009 en la categoría de 125cc en el circuito alemán de Sachsenring, en una carrera donde los cinco primeros puestos los ocuparon pilotos españoles.

El podio lo completaron Sergio Gadea, de Bancaja Aspar también, y Joan Olivé, de Derbi.

"En este circuito la primera curva se me da muy bien, la moto en seguida me empieza a deslizar", declaró el piloto a Televisión Española tras ganar en Alemania y ampliar su ventaja al frente del Mundial.

"He estado concentrado durante toda la carrera, ha sido muy difícil pero el equipo me ha dirigido fenomenal, la verdad es que nos merecíamos esta victoria y en la próxima carrera intentaremos seguir en esta línea", añadió.

Sergio Gadea, que suma su segundo podio consecutivo tras la victoria en Assen y es segundo en la clasificación general, reconoció que Simón lo estaba haciendo bien pese a los 25 puntos que le separan de él.

"La verdad es que (Simón) lo esta haciendo muy bien", explicó Gadea.

"Estaba él muy fuerte aquí y era imposible (ganarle)", añadió.

En cuanto a la carrera, el valenciano afirmó que "ha sido una carrera divertida pero he sufrido mucho, salía desde muy atrás, en el 14, y me la he tenido que jugar en la primera vuelta".

"Estoy contento porque ahora estoy segundo en el campeonato (...) y eso para mi es muy positivo", concluyó.

Nico Terol, de Jack&Jones, y Pol Esparragó, de Derbi, son los otros dos pilotos que han completado el top cinco en la categoría del octavo de litro, mientras Marc Márquez se cayó en la última curva, pese a haber hecho el mejor tiempo en el 'warm up'.

DEBÓN Y BAUTISTA, PODIO EN 250cc

Marco Simoncelli, de Metis Gilera, consiguió el domingo su segunda victoria en el Gran Premio de Alemania, y junto a él subieron al podio Álex Debón, de Castello Blusens, y Álvaro Bautista, de Mapfre Aspar.

Álex Debón, que logró su primer podio del año, no dejó solo al piloto italiano durante toda la carrera pero no quiso arriesgar.

"Llevamos desde hace muchas carreras persiguiendo mi primer podio. Hemos estado muy cerquita durante muchas carreras pero (...) se nos ha resistido un poco. Al final yo siempre creo que con el trabajo llega el resultado", declaró a Televisión Española.

"Hoy no estaba en condiciones para jugarme la victoria con Marco (Simoncelli) pero estaba muy cerquita. Podía haber bailado con él pero no estaba en condiciones. Había que terminar la carrera, no correr muchos riesgos", añadió.

En un segundo grupo Álvaro Bautista, Hiroshi Aoyama - líder del campeonato - y Héctor Barberá lucharon toda la carrera por el tercer puesto, que al final obtuvo el piloto de Talavera.

"He hecho buena salida pero no tenía manera de encontrar el 'feeling' con la pista y me ha costado un poquito", afirmó Bautista.

"La lucha ha sido preciosa. No está mal y (...) estoy contento, contento por este tercer puesto", concluyó.

La carrera de Sachsenring fue interrumpida por la lluvia, pero la mayoría de pilotos pudieron utilizar los neumáticos lisos y hubo menos caídas que en los entrenamientos.

La siguiente prueba a la que se enfrentarán los pilotos será en Donington Park, Reino Unido, el 26 de julio.