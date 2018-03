La construcción de una represa enfrenta al gobierno salvadoreño con comunidades

AFP 22/08/2009 - 14:21

La construcción de una represa para una central hidroeléctrica en el noreste de El Salvador ha puesto en pie de guerra a comunidades rurales, mientras el gobierno de izquierda prosigue este proyecto, heredado del anterior ejecutivo de derecha.

Los habitantes de cinco comunidades próximas a la nueva central hidroeléctrica de El Chaparral -unos 10.000, según los afectados, y 50 familias, según fuentes oficiales- están en contra del proyecto, que prevé generar 66 megavatios para abastecer de energía a unas 200.000 familias de la región oriental del país.

Liderados desde hace ocho años por el sacerdote Antonio Confesor Carballo, conocido como 'el padre Confesor', los afectados que pertenecen a los municipios de San Luis de la Reina, Santonio del Mosco, Carolina y Nuevo Edén de San Juan, llevan a cabo bloqueos de carreteras y han realizado a lo largo del año media docena de protestas en San Salvador.

"La gente está preocupada y no quieren que se construya la represa. Hasta hoy he podido llevar a la gente por el camino de la no violencia", declaró Carballo a la AFP. Para el sacerdote, el ambiente en la zona "es muy tenso" por cuanto los pobladores -muchos ex guerrilleros- dicen que "por la vida van a defender sus tierras".

Los afectados se sienten abandonados por la ahora gobernante ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), que haciendo caso omiso de las protestas sigue adelante con el proyecto.

El presidente Mauricio Funes declaró el miércoles que el proyecto continúa pese al impacto ambiental que tendrá, por lo que busca negociar con las comunidades afectadas. "El proyecto no lo vamos a parar, pero como sabemos que tiene evidentes impactos sobre las comunidades, porque habrán comunidades que se verán inundadas con el embalse, habrán cultivos que se perderán, tenemos que negociar con las comunidades y satisfacerles sus demandas", agregó.

Aprovechando las aguas del caudaloso río Torola, El Chaparral se construye entre los departamentos de San Miguel y Morazán, unos 160 km al noreste de San Salvador, con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 163 millones de dólares y un aporte del gobierno salvadoreño de 56 millones.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Nicolás Salume, declaró al matutino La Prensa Gráfica que "solo Dios puede detener la construcción de El Chaparral" y advirtió de que si el proyecto es detenido le costaría al país 500 millones de dólares en arbitraje, por daños y perjuicios a la empresa italiana ASTALDI.

Salume estableció que apenas queda por expropiar el 12% de las tierras necesarias para la conclusión del proyecto.

La CEL construye un "moderno complejo habitacional" con escuela y centro de salud y canchas deportivas para los afectados del embalse, que tendrá 8,6 km2 de superficie.

Un 37% de la energía que produce El Salvador es de origen hídrico, un 44% térmico y un 12 % geotérmico y el resto de otras fuentes, según datos oficiales.