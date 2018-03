Microsoft, Amazon y Yahoo!, unidos contra la biblioteca de Google

AFP 22/08/2009 - 15:50

El ambicioso proyecto de Google de digitalizar millones de libros para su biblioteca virtual, ya cuestionado en la justicia, tiene nuevos opositores: los pesos pesados estadounidenses de internet Microsoft, Amazon y Yahoo! unieron sus fuerzas para hacerle frente.

Los tres grupos se unieron a la Open Book Alliance, liderada por un reputado abogado de Silicon Valley, afirman el New York Times y el Wall Street Journal. MICROSOFT (MSFT.NQ )y Yahoo! confirmaron a los diarios su participación en esa coalición, mientras que Amazon no hizo comentarios.

La Alliance quiere cuestionar en la justicia un acuerdo amistoso alcanzado entre GOOGLE (GOOG.NQ ) autores y editores, aún no finalizado y que permitiría saldar una demanda colectiva contra la biblioteca en línea del líder mundial de los motores de búsqueda. Gracias a este acuerdo, alcanzado en octubre pasado y actualmente a estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos para analizar si no va en contra de la libre competencia, Google tiene derecho de poner en internet copias de millones de obras. A cambio, Google aceptó pagar 125 millones de dólares y compartir los ingresos presupuestarios con los dueños de los derechos sobre estas obras.

Además de Microsoft, Yahoo! y Amazon, la coalición está formada por asociaciones de bibliotecas y de defensa de los derechos de autor. Es liderada por el abogado Gary Reback, quien convenció al Departamento de Justicia de abrir una investigación sobre las prácticas contra la competencia de Microsoft en los años 90. El acuerdo alcanzado por Google "tiene implicaciones anticompetencia enormes, que van muy lejos, y de las cuales apenas nos estamos dando cuenta", declaró al New York Times.

Según el peródico, Alliance cuestionará ante el Departamento de Justicia el fondo del acuerdo, pero quiere también llevar el caso ante un tribunal federal de Nueva York.

El desarrollo de la biblioteca virtual de Google no preocupa solamente a Microsoft, Amazon y Yahoo!, que temen la creciente expansión de Google a nuevos mercados en internet.

Paul Brantley, al frente de Internet Archive, un portal sin fines de lucro que reúne varios tipos de documentos archivados, indicó al Wall Street Journal que la alianza recibirá nuevos miembros. Brantley citó la Special Libraries Association y la New York Library Association pero también la asociación de periodistas y de escritores American Society of Journalists and Authors.

Siempre según esta fuente, los opositores al acuerdo de Google no desean bloquearlo sino que se modifique.

La oposición a la biblioteca virtual de Google no es nueva: el proyecto ya había generado temores desde su lanzamiento, debido a su posible impacto sobre datos privados.

Entusiasta tras la conclusión del acuerdo extrajudicial, el cofundador de Google Sergey Brin había afirmado: "los verdaderos ganadores son los lectores". "La inmensa riqueza en conocimientos que encierran los libros del mundo estará ahora al alcance de sus dedos".