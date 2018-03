Chile anuncia el primer caso mundial de gripe porcina en aves

AFP 22/08/2009 - 16:43

El anuncio de contagio con gripe porcina en dos granjas de pavos en la costa central de Chile representa a priori el primer caso de contaminación de aves en el mundo por este virus.

Las autoridades de Salud chilenas informaron en la noche del jueves de que se había detectado el virus H1N1 en dos granjas del puerto de Valparaíso, a 120 km al oeste de Santiago, que fueron puestas en cuarentena.

"En aves es la primera vez y es acá en Chile (...); en pavos esta es la primera vez que ocurre", afirmó en rueda de prensa Óscar Concha, director nacional encargado del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), consultado sobre si había otros casos en el mundo.

"Probablemente existan más casos en otros países, incluso en América Latina, que no se conocen porque no tienen la capacidad de diagnóstico ni la decisión de poder hallar y notificar estos hallazgos", señaló por su parte el jefe de la división de protección pecuaria del SAG, Claudio Ternicier.

Las dos granjas cuyos animales fueron puestos en cuarentena pertenecen a la mayor empresa productora de pavos de Chile, Sopraval, y las aves contagiadas son ejemplares ponedoras que no están destinadas al consumo.

"No hay mortalidad en aves, sólo se produjo una disminución en la ponedura de huevos, lo que ya se está recuperando", dijo Óscar Concha. "La enfermedad se detectó en planteles de reproductoras, que no van a consumo. Su función es poner los huevos", explicó. "Todo lo que es carne que está en el mercado no tiene ningún problema; no estuvo expuesto al virus", agregó.

"No hay demostración alguna de que esta enfermedad se transmita por la carne. El riesgo que existe es que efectivamente pueda haber una transmisión desde pavos a las personas, especialmente de trabajadores que están en contacto con las aves vivas", señaló por su lado Ternicier, en la misma rueda de prensa.

Sobre el posible medio de contagio de las aves, la subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, afirmó más temprano que éste se produjo por humanos y que no existía mutación del virus. "Los virus que tienen los pavos es el virus humano; no hay mutación", explicó Vega.

"La posibilidad de que pudiera venir de aves silvestres también existe. No es una opción que se pueda descartar", matizó Ternicier.

"Los primeros análisis del Instituto de Salud Pública han determinado que se trataría del mismo virus humano el que está en las aves. Sin embargo, esto será corroborado una vez se tengan los análisis de secuenciamiento", señaló el encargado de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, Carlos Pavletic.

"La enfermedad tiene un ciclo de incubación de 20 días", dijo Concha, quien señaló que los primeros síntomas del problema (caída en la producción de huevos) se presentaron el 23 de julio, y las primeras pruebas para determinar el mal se realizaron el 13 de agosto.

Esa caída en la producción de huevos "ya está recuperándose. Por lo tanto, la enfermedad, que es un ciclo, vino y se fue", dijo el director encargado del SAG.

Chile cuenta con altos controles en la detección de enfermedades de animales. En el caso de las aves, existe un programa de vigilancia permanente que incluye la recolección de más de 80.000 muestras.

El país es uno de los mayores consumidores de pavo de América Latina, con un consumo per cápita de 4,5 kilos al año, según datos de Sopraval.

En animales la gripe porcina sólo había sido detectada en cerdos.