Rafael Correa intensifica en Londres su campaña en pro del proyecto Yasuní-ITT

AFP 27/10/2009 - 18:29

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pidió este martes "corresponsabilidad" a los países ricos al presentar en Londres su iniciativa Yasuní-ITT, con la que busca obtener fondos internacionales por no extraer petróleo de una reserva amazónica protegida y dejar de contaminar.

"Nosotros dejamos ese petróleo bajo tierra, eso significa renunciar a 6.000 millones de dólares, pero corresponsabilícense", afirmó Correa en una conferencia en el centro de relaciones internacionales Chatham House, urgiendo al Reino Unido y otros países industrializados a compensar económicamente estos esfuerzos por evitar las emisiones contaminantes.

La iniciativa Yasuní-ITT consiste en dejar bajo tierra 850 millones de barriles de petróleo (20% de las reservas probadas del país) en el parque Yasuní, en plena selva amazónica, y evitar así la emisión de 410 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al calentamiento del planeta.

A cambio, Quito espera recibir el 50% de los alrededor de 6.000 millones de dólares que percibiría si explotara esas reservas, unos 350 millones de dólares anuales, idealmente a partir de finales de 2010. Los países participantes recibirían unos bonos de garantía que les permitirían recuperar su inversión en caso de que cambie la situación.

Hasta el momento, aunque países como España y Francia mostraron interés, sólo Alemania se ha comprometido a respaldar económicamente la iniciativa (con 50 millones de dólares anuales durante 13 años, según fuentes ecuatorianas). De todos modos , Correa aprovechó la gira europea para intensificar su campaña. "Ya basta de pedirnos sacrificios sólo a nosotros. Es muy fácil decir no talen, no exploren, no extraigan cuando Europa y Estados Unidos ya hicieron todo aquello y gozan de niveles".

Aunque la iniciativa no tiene fecha tope, el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, advirtió en un encuentro posterior con la prensa de que "si la iniciativa no tiene una corresponsabilidad a nivel global, Ecuador tarde o temprano va a verse abocado a explotar su renta natural".

Tras sus últimas actividades en Londres, Correa viajará el miércoles a Rusia para una visita oficial destinada a fortalecer las relaciones y firmar una declaración de asociación estratégica, según agregó el gobernante, que negó ir a comprar armas, exceptuando "dos helicópteros" que se negociaron hace un año. "Nuestra Constitución declara Ecuador como un territorio de paz", declaró Falconí. "Nosotros no queremos una carrera armamentista ni desviar nuestros objetivos de desarrollo humano en temas armamentistas", agregó.

Según publica este martes el diario ruso Vedomisti, Ecuador podría reconocer durante su visita a dos de las repúblicas independentistas georgianas aliadas de Rusia, Abjasia y Osetia del Sur, a cambio de un acuerdo para venderle armas.

Citando una fuente de la firma estatal rusa de exportación de armamento, Rosobonerexport, un diario local dice que Ecuador busca procurarse helicópteros rusos, aviones de combate Su-30MK2 y sistemas de defensa antiaérea, por un monto de unos 200 millones de dólares, "a cambio, Rusia espera que Ecuador reconozca la independencia de Osetia del Sur y Abjasia"