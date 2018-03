El mayor crucero del mundo se lanza a la aventura entre lujo y diversión

Los amantes de los cruceros podrán soñar a partir del miércoles con un viaje en el navío más caro y más grande de todos los tiempos, el 'Oasis of the Seas', todo un parque de atracciones flotante que será botado en la localidad báltica de Turku por el astillero finlandés STX.

Con un coste de 900 millones de euros, ese gigante de los cruceros encargado a la STX por la compañía estadounidense Royal Caribbean tiene capacidad para 6.360 pasajeros y 2.000 miembros de tripulación.

Cuenta con 16 puentes repartidos en sus 65 metros de altura por encima de la línea de flotación y mide 360 metros de longitud por 47 metros de anchura, sobrepasando así por 32 metros al 'Freedom of the Seas', hasta ahora el mayor navío de cruceros del mundo.

La STX Finlandia, filial del constructor naval surcoreano STX, lo entregará a la Royal Caribbean en una ceremonia de botadura en el puerto de Turku, en el suroeste de Finlandia.

Una vez en el agua, el 'Oasis of the Seas' atravesará el Océano Atlántico para llegar a la costa este de Estados Unidos, desde donde el 1 de diciembre emprenderá su primer crucero turístico entre Fort Lauderdale y Haití.

Según la Royal Caribbean, este gigante es el "barco más innovador y original que existe en la actualidad, con zonas de diversión que son como pequeños pueblecitos de playa".

Destinado tanto a las familias como a la tercera edad, el público habitual de los cruceros, el 'Oasis of the Seas' pretende ser un parque de atracciones y no quedarse en un navío de crucero tradicional que navega de una escala a otra.

En una entrevista publicada en la página internet de la compañía, el presidente de Royal Caribbean, el estadounidense Richard Fain, de 62 años, explicó que es falsa esa imagen del rico jubilado que toma el sol al borde de la piscina en el puente del navío.

"Nuestros pasajeros tienen una edad media de 44 años. Yo no llamaría a eso ser viejo, ¿no?", señaló Fain.

Entre las novedades que el 'Oasis of the Seas' propone están una piscina de olas para practicar windsurf, un muro para practicar escalada y toda una serie de actividades para que los pasajeros puedan permanecer a bordo del barco durante todo el crucero si así lo desean.

Incluso habrá representaciones de musicales y espectáculos de patinaje sobre hielo para aquéllos que prefieran diversiones más tranquilas y menos deportivas.

Árboles auténticos proporcionarán sombra a los pasajeros en los espacios públicos del barco, que representan el 40% de su superficie total, algo que constituye todo un récord según la Royal Caribbean.

Las chimeneas retráctiles del 'Oasis of the Seas' le permitirán pasar por debajo de los puentes que cruzan los estrechos daneses para llegar al Atlántico.

La Royal Caribbean encargó el 'Oasis of the Seas' en 2006 y un año después un navío gemelo, el 'Allure of the Seas', que le será entregado en el otoño de 2010.

Sin embargo, tras estos encargos, la crisis económica golpeó brutalmente al sector marítimo.

Debido a ésta, a finales de octubre aún había plazas disponibles para el viaje inaugural de cuatro días del nuevo gigante de los mares.

Por otra parte, los encargos al constructor naval finlandés STX, especialista en barcos de gran tamaño y tonelaje, son prácticamente inexistentes y el desempleo amenaza a los trabajadores de la empresa.