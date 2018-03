Greenpeace se sube a la estatua de Colón para protestar contra EEUU

AFP 6/11/2009 - 17:22

Activistas de Greenpeace escalaron este viernes por la mañana la estatua de Colón situada al final de las Ramblas de Barcelona para protestar por la "falta de compromiso" de Estados Unidos, cuando concluyen las reuniones previas a la Cumbre del Clima de Copenhague.

Cuatro activistas de la organización ecologista escalaron unos 60 metros hasta llegar a la cima de la estatua de Colón, cuyo dedo señala en dirección a América, para desplegar una pancarta con la inscripción "Salvad el clima" y otra con el logo de la organización.

En el brazo extendido del descubridor de América colgaron otra pancarta "Climate chaos, who is the blame?" ("Caos climático, ¿quién es el culpable?") para criticar la actitud de Estados Unidos ante el cambio climático en el planeta.

La estatua de Colón estuvo rodeada por una veintena de activistas con ropa de trabajo color naranja, mientras tenía lugar la manifestacón, sosteniendo otro cartelón que decía "Zapatero: paremos el cambio climático".

El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, dijo que "Colón señala a América porque allí está el mayor responsable de la catástrofe climática que se nos avecina".

Asimismo, Greenpeace presentó en Barcelona la Guía Política Climática, donde figura la responsabilidad de cada país sobre la coyuntura climática, y en la que tanto el presidente estadounidense, Barack Obama, como su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron la peor puntuación respecto a estas negociaciones.