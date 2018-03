El IPCC se defiende por errar sobre el deshielo de los glaciares del Himalaya

AFP 19/01/2010 - 18:39

El presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), Rajendra Pachauri, defendió este martes en Abu Dabi a su grupo de expertos, acusados de haber hecho una previsión errónea sobre el deshielo de los glaciares del Himalaya.

En 2007, en su cuarto informe, que le valió el Premio Nobel de la Paz, el IPCC advirtió de que los glaciares de la cadena del Himalaya retrocedían más rápido que los demás glaciares del mundo y de que "podrían desaparecer de aquí a 2035 o incluso antes".

Pachauri declaró a la prensa (al margen de una cumbre sobre las energías del futuro) que, aunque esta fecha era errónea, el cambio climático sí es real. "Digamos que nos equivocamos sobre una cifra, pero ello no invalida las pruebas científicas referentes al clima en la Tierra", añadió. "Nunca he utilizado fechas porque creo que no le corresponde al IPCC realizar previsiones fechadas. Siempre damos un abanico (de fechas), y ese es el método científico (...) Proponemos habitualmente escenarios sobre lo que puede ocurrir".

El IPCC fue duramente criticado por su previsión. El profesor Georg Kaser, del instituto de glaciología de Innsbruck (Austria), dijo el lunes que detectó "errores" en el informe, y que avisó de ellos a los autores. "Lo dije", insistió. "Pero por una razón que ignoro, no reaccionaron", afirmó, lamentando una cierta falta de profesionalidad de parte de sus colegas encargados de este capítulo.

Asimismo, un miembro del gobierno indio, el ministro de Medio Ambiente, Jairam Ramesh, citado este martes por el diario Hindustan Times, declaró que "la previsión del IPCC diciendo que los glaciares van a desaparecer en 2035 carece de prueba científica". "El IPCC va a tener que responder sobre la forma en que llegó a (la conclusión de) esta fecha, que tanto temor suscita", añadió. EL IPCC dijo que va a responder a esas críticas. "Antes del fin de la semana, vamos a definir una posición, y vamos a anunciarla. Verificamos el origen de esta información, su veracidad y lo que IPCC debe decir al respecto", dijo Pachauri.