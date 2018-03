La UNESCO declara el primer poblado guatemalteco libre de analfabetismo

AFP 19/01/2010 - 21:13

La UNESCO declaró San Cristóbal Acasaguastlán el primer municipio de Guatemala libre de analfabetismo, gracias a un programa cubano que enseñó a 506 adultos, informó este martes el gobierno.

"Éste es el primer municipio del país que sale de la oscuridad educativa" con la implementación del programa cubano 'Yo sí puedo', avalado por el estatal Comité Nacional de Alfabetización, precisó un comunicado de la presidencia guatemalteca.

"Quitar el analfabetismo, es quitar una cadena de esclavitud al pueblo, una de muchas de las cadenas que tenemos que quitar, porque mientras haya pobreza y falta de oportunidades, Guatemala no puede ser completamente libre", afirmó el presidente Álvaro Colom, según la nota de prensa.

"No hay símbolo de pobreza más dura que no saber leer ni escribir, es casi como no tener que comer (...). Solo con educación se alcanzará un verdadero desarrollo para el país, por eso nos hemos enfocado en llevar luz en donde había oscuridad", puntualizó.

Entre tanto, la alcaldesa de San Cristóbal Acasaguastlán, Jeanet Ordóñez, detalló que el programa tuvo un costo de 90.000 dólares, además de una dotación "de lentes que se hicieron necesarios para que los adultos pudieran leer bien".

Los alumnos "han obtenido esa luz que les permitirá tener una vida más digna con el solo hecho de poder escribir su nombre", consideró a su vez el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Guatemala, Edgar Montiel.

San Cristóbal Acasaguastlán está a 100 km al este de la capital y cuenta con 6.944 habitantes, de los cuales hace un año el 13,54% era analfabeto.

Sin embargo, con las acciones implementadas se redujo al 2,47% la tasa de analfabetismo, quedando 106 personas que no saben leer ni escribir en el municipio. La mayoría de ellos son mayores de 75 años o con discapacidades visuales.

En los próximos días se declararán libres de analfabetismo 10 aldeas, así como el municipio de San José Pinula.

El programa cubano 'Yo si puedo' se desarrolla en 52 de los 333 municipios del país y también se ha implementado en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela.