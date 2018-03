¿Quién ha dejado a los perros darse el atracón?

NUEVA YORK (Reuters) - Alguien dijo alguna vez que si tu perro está gordo es porque tú no haces suficiente ejercicio.

Así que no es una sorpresa que mientras se elevan las tasas de obesidad en los humanos, el mejor amigo del hombre está realmente ganando kilos también.

"Es más probable que la gente con sobrepeso tenga perros con sobrepeso", dijo Victoria Stilwell, entrenadora de perros y autora de "Fat Dog Slim: How to Have a Healthy, Happy Pet" (Poner a dieta al perro gordo: Cómo tener una mascota sana y feliz).

Más del 34% de los estadounidenses son considerados obesos, según el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud. Muchas estimaciones dicen que hasta un 40% de las mascotas tienen sobrepeso.

"Un perro con sobrepeso demuestra una auténtica negligencia del propietario. Hay presión en los huesos y el corazón y los órganos. Simplemente no es agradable".

"Si un perro no hace suficiente ejercicio pueden ocurrir problemas de comportamiento como ansiedad, de mordiscos, destrucción, ladridos excesivos o manchar la casa", dijo Stilwell, que presenta el programa de televisión de Animal Planet "It's Me or the Dog" (Soy yo o el perro).

En el programa la ex actriz británica acude al rescate de propietarios de mascotas que ya no saben que hacer con sus perros que se portan mal.

"Entender realmente la experiencia del mundo de tu perro hace el entrenamiento más fácil", dijo Stilwell, que trata de ver el mundo desde una perspectiva canina.

"Para ellos es raro estar viviendo en nuestro entorno doméstico", explicó Stilwell. "¿Por qué no pueden ir al baño donde quieren, ¿por qué no pueden saltar, ladrar?, por qué no pueden morder?".

Las mascotas rebeldes son reeducadas con técnicas de refuerzo positivo. No se levantan las manos ni la voz.

Stilwell dice que Sadie, su Labrador Retriever, es la prueba viviente de que un perro gordo puede adelgazar.

"Cuando rescaté a mi perra hace dos años estaba extremadamente gorda", explicó. "Tardé un año en introducirle una dieta de muy buena calidad y ejercicio para quitarle nueve kilos".

Sugiere que el ejercicio tiene que adaptarse a la raza.

"A un Labrador Retriever le va a gustar traer cosas. Los perros salchichas hacen túneles. Y los terriers quieren negociar para jugar. Si tu perro es un cazador puedes esconder juguetes en el jardín", dijo

El doctor Nicholas Dodman, veterinario y experto en comportamiento animal en la Escuela Cummings de Medicina Veterinaria en la Universidad de Tufts, en Massachusetts, afirmó que la comida y el ejercicio son el yin y el yang del cuidado de las mascotas.

"Es un problema de estilo de vida que lleva a una especie de depresión mental", dijo. "El perro, que está en casa, a veces solo con muy poco que hacer, se aburre y se deprime. Comer se convierte en el único placer de su vida".

Dodman, autor de "The Well-Adjusted Dog" (El perro equilibrado), culpa a los propietarios. El perro no tiene cinco dedos, no puede ir a la nevera y sacar una empanada de cerdo en medio de la noche. Come lo que tú le das".

Su lema es: un perro cansado es un perro bueno.

"Es tarea del propietario darle un mínimo de 30 minutos de ejercicios de cardio", dijo.

Dodman dijo que los felinos también necesitan 30 minutos de juego diario.

Pero al contrario que sus colegas propietarios de perros, la gente que tiene gatos sedentarios puede quedarse quieta.

"No tienes que estar alrededor. Haz brillar una luz láser o lanza una pelota de ping pong. Los gatos perseguirán cosas que se mueven".

En el asunto de los felinos, Stilwell está bloqueada.

"Los gatos están un poco por encima de mí", admitió. "Los gatos son un mundo aparte".