Hipertensión en Estados Unidos es una "enfermedad ignorada": CDC

22/02/2010 - 19:56

CHICAGO (Reuters) - La presión alta es una "enfermedad ignorada" y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) deben trabajar más prevenirlo, ayudando a que los estadounidenses coman mejor y promoviendo un tratamiento más agresivo, dijo el lunes un panel de expertos.

El reporte del Instituto de Medicina, una de las AcademiasNacionales de Ciencias, instó a los CDC a promover políticasque faciliten que las personas sean más físicamente activas,coman menos calorías y reduzcan el consumo de sal.

Pese a que la hipertensión es fácilmente preveniblemediante una dieta saludable, ejercicio y medicamentos, es lasegunda causa de muerte en Estados Unidos, dijo el presidentedel comité David Fleming, que dirige el Public Health forSeattle and King County, en Washington.

"La hipertensión es una enfermedad relativamente fácil dediagnosticar y barata de tratar", dijo Fleming en unaentrevista telefónica.

"A pesar de eso, una de cada seis muertes en Estados Unidosse debe a la hipertensión, que cuesta a nuestro sistema desalud 73.000 millones de dólares por año en expensas",aseguró.

Fleming dijo que los CDC gastan menos de 50 millones dedólares por año en una amplia variedad de programas paraprevenir la enfermedad cardíaca, que incluyen la hipertensión.

Medidas simples como consumir menos sal y aumentar elconsumo de verduras, frutas y proteínas magras podrían ayudar areducir las tasas de presión arterial en un 22 por ciento, deacuerdo a un reporte del instituto.

Los especialistas citaron un estudio reciente que encontróque disminuir el consumo de sal a 2.300 miligramos (mg) por día-la cantidad máxima recomendada- desde 3.400 mg permitiríaahorrar alrededor de 17.800 millones de dólares por año.

Ayudar a los estadounidenses con sobrepeso u obesos aperder 4 kilos y medio podría reducir las tasas de pacientescon hipertensión entre un 7 y un 8 por ciento, dijo el grupo. Asu vez, lanzar un programa para promover el ejercicio físicopodría disminuir la proporción de hipertensos en un 4 a 6 porciento.

Los médicos a menudo recetan fármacos genéricos comobetabloqueadores e inhibidores ACE para controlar la presiónsanguínea. Controlar la presión ayuda a reducir el riesgo deaccidente cerebrovascular (ACV), ataque cardíaco, enfermedadcardíaca y otras condiciones.

Fleming dijo que los médicos suelen no seguir las guíasadecuadas, razón por la cual muchos pacientes no saben quesufren hipertensión y no toman medidas para controlarla. Elgrupo pidió a los CDC que investiguen los motivos por loscuales los profesionales no tratan la enfermedad.

Alrededor de 500 millones de personas en todo el mundosufren de hipertensión.

Los factores de riesgo incluyen obesidad, un estilo de vidasedentario y fumar. Enfermedades crónicas como diabetes, fallasrenales y colesterol alto también pueden incrementar laposibilidad de desarrollar el problema.