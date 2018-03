El Pentágono acepta que soldados estadounidenses puedan declarase homosexuales

AFP 25/05/2010 - 20:06

El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, está dispuesto a "aceptar" el acuerdo alcanzado por la Casa Blanca con los legisladores para permitir que los homosexuales se identifiquen como tales en el Ejército estadounidense, indicó este martes su portavoz.

Gates considera sin embargo que el Departamento de Defensa debería revisar la cuestión antes de la adopción de una ley, pero dada la postura de los congresistas "el secretario puede aceptar el lenguaje en la enmienda propuesta", dijo a periodistas el portavoz Geoff Morrell.

La reacia aprobación de Gates tiene lugar después de que el Gobierno del presidente Barack Obama anunciase el lunes su apoyo a la iniciativa de un grupo de legisladores para que se derogue la ley que prohíbe que homosexuales declarados integren el Ejército.

Fruto de un compromiso en 1993 entre el ex presidente Bill Clinton, el Congreso y el Ejército, la llamada ley de 'No preguntes, no cuentes' ('Don't ask, don't tell') impone a los militares homosexuales no desvelar su condición sexual bajo pena de expulsión del Ejército.

En una carta enviada al senador independiente Joseph Lieberman, el responsable del presupuesto de la Casa Blanca, Peter Orszag, afirma que "el Gobierno apoya la enmienda" que proponen los legisladores y que busca imponer una política de "no discriminación de la orientación sexual en el Ejército".