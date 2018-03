Google cambia de estrategia en China justo antes de la expiración de su licencia

AFP 29/06/2010 - 16:20

El grupo estadounidense de internet Google anunció este martes que dejará de desviar a los internautas hacia su sitio de Hong Kong, un día antes de que expire su licencia gubernamental.

Después de una larga disputa con el gobierno chino, GOOGLE (GOOG.NQ ) harto de la censura china y de los ciberataques desde ese país, decidió en marzo no censurar más su portal en chino y trasladarlo a Hong Hong, desviando los internautas chinos que se conectaban al portal chino Google.cn hacia el portal google.com.hk.

"En los próximos días, cesaremos por completo de desviar (a los internautas) y acogeremos a nuestros clientes chinos en una nueva página", afirmó el vicepresidente de Google, David Drummong, en el blog oficial de la empresa, sin precisar si el grupo se someterá de nuevo a la censura en China.

Esta nueva página Google.cn, que propone un vínculo con el portal de Google Hong Kong, permitirá "a los que lo utilizan hacer búsquedas en internet o seguir utilizando los servicios de Google.cn como la música o la traducción sin filtros", afirmó Drummond. "Este enfoque nos permite seguir siendo fieles a nuestro compromiso de no censurar los resultados obtenidos en Google.cn y da a los usuarios acceso al conjunto de nuestros servicios a partir de una página", indicó.

Esto se debe al cese el 30 de junio de la licencia acordada a Google para operar en China continental, explicó, destacando que la decisión de dirigir a los internautas hacia la ex colonia británica fue considerada "inaceptable" por los responsables chinos. "Si continuamos desviando a los usuarios, nuestra licencia ICP (Internet Content Provider) no será renovada (...) sin esta licencia ICP, no podemos operar un sitio comercial como Google.ch; esto significa que Google se quedaría a oscuras en China", agregó.

Contactado por la AFP, un portavoz de Google China explicó que la diferencia estaba en que, en lo sucesivo, los internautas no serían ya desviados automáticamente a Hong Kong, sino que deberían hacerlo manualmente.

"Esperamos obtener la renovación de la licencia, pero estamos en espera de la decisión final", dijo Marsha Wang. "Como se menciona en el blog, hemos sometido de nuevo nuestra demanda fundándonos en este nuevo enfoque", agregó.

Por su lado, el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores Qin Gang explicó no estar al tanto de la decisión de Google y reafirmó la posición de su país en este caso. "Quisiera destacar que el gobierno chino alienta a las empresas extranjeras para que operen en China en el marco de la ley", indicó el portavoz durante un encuentro con la prensa regular.