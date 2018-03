J.J. Santos 'echa un capote' a Sara Carbonero: "Está trabajando con fiebre"

A mi esta Señorita no me ha demostrado en los partidos que lleva retrasmitiendo nada como periodista y me da la sensacion que los comentarios que hace, JJ Santos, Amor y Camacho se los pasan por el "arco" y practicamente la ningunean.



Mucho va tener que demostrar pero a mi no me convence para nada como profesional.



Por cierto, si tiene fiebre que se quede en cama que su labor y comentarios no se hubiesen echado en falta.