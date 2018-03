Olivé y Terol llegan segundo y tercero en 125cc

13/04/2008 - 16:16

MADRID (Reuters) - Joan Olivé y Nicolás Terol terminaron el domingo segundo y tercero de la carrera de 125cc en el Gran Premio de Portugal en Estoril, por detrás del italiano Simone Corsi, piloto de Aprilia, que firmaba así su segundo triunfo consecutivo al terminar el circuito en 40 minutos y 56,168 segundos.

Olivé, que corre con una Belson Derbi, terminó a 0,299 segundos de Corsi, y se coloca en segunda posición en la clasificación general, con 42puntos frente a los 59 del italiano. El español explicaba después de la carrera cuál fue su fallo:

"Yo la ultima curva no la he hecho tan bien (...) he visto que sólo estábamos Simone y yo, y he intentado en la última curva pasarlo aquí en la meta,pero en la primera parte estaba aquí enganchado y luego se me ha ido un poco de atrás y no he podido pasarle", declaró a Televisión Española.

Sin embargo, el piloto dijo sentirse satisfecho y anunció que seguirá presentando batalla.

"De todas formas hemos hecho un gran trabajo, estoy contento por el equipo, por como está yendo todo... Y nada, a continuar aquí en la lucha",concluyó.

También terminaba en el podio su compañero de equipo Nicolás Terol, que había salido primero y pese a sus esfuerzos tuvo que conformarse con untercer puesto, terminando a 6,355 segundos.

"He salido primero, he salido muy bien, he intentado tirar a tope, ganar, lo he intentado y nada", comentó. "Pero he visto (que no podía coger a Corsiy Terol) y he intentado aguantar el podio, que creo que es un gran resultado, y estamos ahí ya estables".

Terol es tercero en la general con 40 puntos, seguido del alemán Stefan Bradl con 37.