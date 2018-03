Indiana Jones empequeñece a Woody

Juan Carlos Rodríguez 17/05/2008 - 1:53

Y llegó Indiana Jones. El acábose. Cuando faltan menos de 24 horas para el estreno mundial, Harrison Ford desembarca en Cannes y la "Indimanía" se apodera del Festival: Indiana Jones o la caza de un beso. La Croisette, la Costa Azul, a los pies de un actor de 66 años en el que se confunde, como en pocos, realidad y ficción. Y entre medio, Woody Allen, apenas sacó cabeza.

El estreno oficial de "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" será el domingo, a las 13,00 hora local, aunque la sesión de gala será, como siempre, nocturna, con Steven Spielberg –que ayer se ocultó de la prensa todo lo que pudo–, George Lucas, y los actores: Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LeBeouf.

Pero hoy, las críticas serán de "Vicky Cristina Barcelona" y los flashes de Woody Allen –Javier Bardem no acudirá a Cannes-, que ayer tomó la palabra para anunciar que “me gustaría filmar de nuevo en España", ya sea Madrid o San Sebastián.

“Descubrí España hace 8 años, cuando fui a mi primer concierto de jazz. Antes de eso no había estado en ningún sitio de España. Y desde entonces, el primer lugar en el que estuve fue Madrid y sencillamente me encantó”, añadió. ¿Y la película? Veremos qué sabor queda después de los pases de hoy. El trailer, si sirve de algo, no ha gustado a nadie.

Esperanza francesa

En Competición, ayer, se guardaron las formas con dos películas más que notables. Los aplausos a “Un conte de Noël”, el inquietante drama de Arnaud Desplechin, hacen a los franceses aspirar a una Palma de Oro que lleva veinte años emigrando fuera de las fronteras del cine patrio.

Mientras que la turca “Uc Maymun” (“Tres monos”), de Nuri Bilge Ceylan, confirma que la angustia familiar es un género en auge.

Nada que ver con lo que espera hoy. La esperada tercera película de Walter Salles, que rodó junto a Daniela Thomas, "Linha de passe", en la que se atreve a un retrato transitando entre la ficción y el documental metáforico del Brasil a través de sus tres señas de identidad: Fútbol, religión e improvisación, tres rasgos que marcan a los brasileños.

Salles narra la vida de cuatro hermanos abandonados en su más tierna infancia, cada uno de ellos muy distintos: uno busca ante todo al padre, otro sueña con ser futbolista, un tercero se encierra en la religión y el cuarto no sabe cómo mantener a un hijo no deseado. Al menos, se espera tan parabólica como "Diarios de motocicleta", a la espera de la épica "On the road", homenaje a los Beat.

Y, nada más y nada menos, que "24 City", la película-documental (el género está triunfando este año) de Jia Zhangke sobre el cambio de timón en China. Con guión del poeta Zhai Yongming, el film se centra en el cierre de una fábrica de Chengdu, derruida para construir un lujoso edificio, y en el drama de sus trabajadores a través de los ojos de tres generaciones de mujeres. Joan Chen, Lu Liping y el habitual Zhao Tao encabezan el reparto.