Cuba mantiene en "secreto" el inicio de cirugías de cambio sexo

17/05/2008 - 10:10

LA HABANA (Reuters) - Cuba está a punto de realizar operaciones gratuitas de cambio de sexo a 28 transexuales, pero los detalles son mantenidos en "secreto" para evitar reacciones negativas de la sociedad, dijo a periodistas Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro, quien impulsa el proyecto.

Cuba realizó en 1988 una operación de cambio de sexo. Pero según Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, elrechazo fue tan grande que el Ministerio de Salud Pública canceló un programa similar de cirugías para transexuales.

"Estamos trabajando con los (médicos) belgas en la preparación del personal médico y ya está a punto de firmarse una resolución delministerio de Salud Pública que ayuda a la implementación de todos estos procesos", dijo Castro a periodistas.

La psicóloga no aclaró cuándo comenzarán las cirugías.

"Es un secreto", dijo.

Según cifras oficiales, en Cuba han sido atendidas 100 personas con rasgos de transexualidad y 28 de ellas han sido diagnosticadas. Notodos desean someterse a una operación de cambio de sexo.

Castro recordó que cuando la prensa estatal cubana informó sobre la operación de cambio de sexo realizada en 1988, hubo quienesescribieron a las autoridades diciendo que aquello era una "barbaridad".

Según la psicóloga, aún cuando todavía hay "resistencia" para asumir un cambio de posición sobre la diversidad sexual, ya hay evidenciasde cambio.

Ejemplo de ello, dijo, es el amplio programa con el que Cuba celebrará el sábado el "Día Mundial contra la Homofobia", en el que incluirádebates sobre la diversidad sexual, presentación de libros sobre transexualidad y hasta espectáculos de transformistas.

La celebración es apoyada por el Partido Comunista y financiada, en parte, por la Unión de Jóvenes Comunistas, dijo Castro.

"Es una señal de que hay comprensión, de que ya están integrándose y participando más activamente en este proceso", agregó.

Pero Castro no cree que Cuba vaya a celebrar en el futuro el Día del Orgullo Gay, porque no es "pertinente" para educar a la sociedadcubana.

"No queremos provocar, no queremos molestar, no queremos transgredir a nadie. Solamente queremos involucrarlos en la comprensiónde la necesidad de ser más humanos", agregó.*.