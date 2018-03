La "reina de la música disco" Donna Summer regresa tras 17 años

17/05/2008 - 12:07

NUEVA YORK, EEUU (Reuters) - Donna Summer, quien fue llamada la "reina de la música disco", después de una serie de exitosos temas en la década de 1970, se ríe ahora de ese título con una nueva canción, en el primer álbum que lanza después de 17 años.

Después de criar tres hijas, la ganadora de premios Grammy, que cumplirá 60 en a finales de año, regresó a los estudios para grabar"Crayons", que incluye el tema "The Queen is Back".

"Es en cierta forma reírse de esta imagen de reina que ha permanecido por tanto tiempo", comentó Summer antes del lanzamiento deldisco el martes, cuyos éxitos incluyen "Hot Stuff" y "She Works Hard for the Money".

"Es divertirse con ello y decir que estuve fuera por un rato, pero volví", explicó Summer, que en una página de Internet afirma que havendido más de 130 millones de discos.

La carrera de Summer fue coronada con cinco premios Grammy, entre los que se incluyen mejor vocalista de rock femenina y mejor discobailable. Ella es la coautora de las 12 canciones de su nueva producción.

"Es una caja de lapiceros. Cada lápiz tiene un toque de color diferente y cada capa le otorga su propia identidad", explicó la cantante.

Pero mientras el álbum de Summer apunta a un mercado dominado por cantantes que según ella "podrían ser mis hijas", la artista afirmaque no siente la presión de la competencia.

"Yo no compito contra mis hijas, yo las aliento", explicó Summer.

"No pienso que necesite reclamar nada (...) Cualquier cosa que obtenga a estas alturas del partido es igualmente maravilloso", añadió.

/Por Michelle Nichols/