Raúl se queda fuera de la Eurocopa; García y Cazorla convocados

17/05/2008 - 16:14

MADRID (Reuters) - El ex capitán de la selección y máximo goleador español Raúl y el delantero del Barcelona Bojan Krkic quedaron fuera de la convocatoria para la Eurocopa 2008, según anunció el sábado el seleccionador Luis Aragonés.

Las principales novedades de la selección española de fútbol para el torneo que se disputa en Austria y Suiza elmes que viene son el delantero del Zaragoza Sergio García y el centrocampista del Villarreal Santi Cazorla.

La exclusión de Raúl no fue una sorpresa, ya que el delantero no ha jugado en la selección desde la derrota contraIrlanda del Norte en septiembre de 2006, en un partido clasificatorio para el torneo, aunque su inclusión ha sidodefendida por la prensa deportiva de Madrid.

El delantero de 30 años ha recuperado su buena forma durante la temporada en el Real Madrid, que ganó la Liga,y es el máximo goleador del club, con 18 tantos, su mejor marca en siete años.

Raúl es además el máximo goleador de España, con 44 tantos, y 102 convocatorias para la selección, lo que loconvierte en el jugador de campo que más apariciones ha realizado, desde su debut en octubre de 1996, cuandotenía 19 años.

"El debate se produce porque ha sido un extraordinario jugador y es mediático. Pero los clubes no tienen nadaque ver con un jugador. Yo me fijo en los jugadores, no en la clasificación de su equipo. Hay otros muchosjugadores que, por minutos jugados, han marcado más goles (que Raúl) y tampoco vienen", declaró Aragonés.

Krkic podría haber sido incluido pero el jugador de 17 años llegó a un acuerdo con Aragonés para que éste lodejara fuera, expresando que estaba cansado física y mentalmente.

"He hablado con Bojan y se siente cansado. No sólo físicamente, sino también mentalmente. Me lo ha dicho y esole honra. He hablado con él, porque tiene 18 años, si no, no hubiese hablado con él", agregó el seleccionador.

DESLUMBRANTE TEMPORADA

Los jugadores del Villarreal fueron recompensados por su deslumbrante temporada, donde le arrebataron al Barçael segundo lugar de la Liga, logrando su mejor marca, por lo que Marcos Senna, Joan Capdevila y Santi Cazorlafueron convocados.

En contraste, el pobre rendimiento del Valencia y del Espanyol le costaron a Joaquín y Fernando Morientes, y aAlbert Riera, Luis García y Raúl Tamudo sus lugares.

David Albelda, quien tuvo un buen rendimiento en la clasificación a la Eurocopa, también quedó fuera despuésde que fuera apartado por el ex entrenador del Valencia Ronald Koeman durante cuatro meses.

El jugador del Sevilla Andrés Palop obtiene su primera convocatoria como el tercer portero, así como FerrnandoNavarro, del Real Mallorca, en la defensa.

El medio campo de la selección, está lleno de jugadores talentosos, lo que implica que Rubén de la Red y Cazorlapodrían tener que luchar por una plaza en el equipo titular.

En el ataque, Fernando Torres, del Liverpool y David Villa, del Valencia, son el dúo más probable aunque DanielGüiza, del Mallorca, también merece un lugar por su actuación como el actual pichichi de la Liga con 26 goles.

Sergio García ha sido alabado por su versatilidad en el la delantera y ahora comienza a jugar en el área derecha, esuno de los pocos jugadores que provienen del Real Zaragoza.

/Por Mark Elkington/