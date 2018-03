En directo: XVI Congreso Nacional del PP

Paula Tena/Enviada de Ecodiario.es al Congreso 10:00 - 21/06/2008 | 10:14 - 22/06/08 2 Comentarios

Enlaces relacionados Con el menor respaldo

Así le hemos contado minuto a minuto el XVI Congreso Nacional del PP en Valencia. Tres jornadas llenas de respaldos y apoyos entre los populares donde la baja de Ignacio Astarloa de la primera línea de fuego del PP, puso la nota de color a la cita de los populares. Mariano Rajoy sale de este Congreso más reforzado y con el apoyo de la Ejecutiva sin excepciones. Así se lo hemos contado desde el EcoDiario.

Rajoy se atreve a dar un resultado para el partido de cuartos de España

Rajoy ha pronosticado que el partido que enfrentará a la selección española y a la italiana en la Eurocopa, será favorable para la 'roja'. Así, se ha aventurado a dar una el siguiente resultado: España 2 - Italia 1. Los goles del combinado nacional serán de Villa y de Torres.

Rajoy da por finalizado el XVI Congreso Nacional del PP

Con el discurso del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy se dan por finalizadas las ponencias en este XVI Congreso Nacional del PP. Con un "Viva España", el líder de los populares ha dado por clausurados estos tres días intesos de debates entorno a las líneas de actuación del PP.

Rajoy: "España nos necesita y nos está esperando"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha señalado que "España nos necesita. Iniciamos una senda de claridad y constancia, de puertas abiertas y que conduce al triunfo y al Gobierno de España". En su opinión el partido sale reforzado de este XVI Congreso Nacional del PP, "ilusionado y unido". "Ofreceremos a los españoles la opción que necesitan. España nos está esperando". El líder popular ha recordado que durante 30 años ha pertenecido al Partido Popular y ha transmitido su agradecimiento de forma especial al presidente fundador del PP, Manuel Fraga y al pesidente de honor, José María Aznar por darles su primera y segunda oportunidad respectivamente.

Rajoy: "Apoyaremos al Gobierno en la derrota de los asesinos pero estaremos vigilantes para que no vuelva a las andadas"

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy ha arremetido en su discurso contra la gestión del Gobierno. ?No somos mutantes ni hacemos el camaleón. La política del PP es igual para todas las comunidades autónomas". "Ofrecemos una actitud inequívoca en la lucha contra el terrorismo. Nosotros juzgamos los hechos y apoyaremos al Gobierno en la derrota de los asesinos, pero estaremos vigilantes para que no vuelva a las andadas ni los errores del pasado", ha dicho el líder popular quien ha recordado que "España necesita un Gobierno mejor del que tenemos y tras unas elecciones desplazaremos al Gobierno de su posición". Ahora, en su opinión, y hasta que lleguen las elecciones, "trabajaremos en una oposición exigente y constructiva. Buscaré acuerdos hasta donde sea posible y el que no quiera pactar conmigo será porque no quiere".

Rajoy: "Ahora estamos pagando la desidia del Gobierno"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha hecho balance de la situación que atraviesa España y "la crisis económica por la que estamos pasando es peor que mala". "El Gobierno no ha dicho la verdad a los ciudadanos. Se nos dijo que vivíamos en el mejor de los mundos y ahora estamos pagamos la desidia del Gobierno, una crisis que Zapatero se niega a aceptar y reconocer", ha explicado Rajoy. "Hacemos falta porque este Gobierno no va a corregir los problemas que tiene sobre la mesa porque ni siquiera las reconocen"

Rajoy: "El Gobierno no se atreve a decir la verdad"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha recordado que "no puede combatir los problemas un Gobierno que los ha creado. Es un Gobierno que se deja llevar y que no se atreve a decir la verdad y lo peor es que no sabe cómo solucionarlos". Según el líder popular, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero "ha nació para gobernar en la bonanza cuando bastaba con hablar mal del Gobierno. No saben adelantarse a los problemas ni resolverlos".

Rajoy: "No voy a prescindir de nadie, no podría y pido la ayuda de todos"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha puesto el broche final al XVI Congreso Nacional del PP dando las gracias a todos y especialmente a sui mujer, Elvira "que me ha aguantado mucho". "Estoy orgulloso de este partido, de este Congreso. Me habéis dado vuestro apoyo y cariño. Estoy aquí porque vosotros lo habéis querido", ha dicho. El líder popular ha recordado que acude "a esta labor voluntariamente porque me gusta. Podéis pedirme mucho y más. Lo que no va a faltar es la dedicacicón y os pido que me acompañéis porque no voy a prescindir de nadie, no podría y pido la ayuda de todos". "Han sido unos debates vivos y cosntructivos. Habéis sabido estar a la altura de lo que os ha pedido y queremos el apoyo de la gran parte de la sociedad española. Sé que España nos necesita porque somos gobernantes honrados", ha señalado el líder quien no ha dejado pasar la oportunidad de señalar que "España nos necesita para gobernar y no de lo que se hace ahora".

De Cospedal de Rajoy: "Un capitán que nos da el mejor ejemplo que nos puede dar los líderes; templanza, coraje y gallardía"

La secretaria general del PP, María "Salimos de este XVI Congreso Nacional con la ilusión y la certeza de ganar". "Voy a dar el 100 por cien de mi tanto en el partido nacional como en Castilla La Mancha", ha dicho. Para finalizar su discurso ha descrito al presidnete del PP, Mariano Rajoy como "un hombre firme y de constancia probada durante estos cuatro años, que ha defendido acosta de sí mismo y ha llevado la igualdad y libertad de los españoles, que ha estado siempre presente y que a pesar de los intentos de división del Gobierno ha mantenido el bote a flote. Un capitán que nos da el mejor ejemplo que nos puede dar los líderes; templanza, coraje y gallardía".

De Cospedal: "Los ríos y el agua es de todos, el agua de donde sobre a donde falte"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha señalado en relación a la política del agua que está llevando acabo el Gobierno que "los ríos y el agua es de todos, el agua de donde sobre a donde falte". "Nosotros vamos a ser el partido que gane las próximas elecciones generales", ha declarado la presidenta de Castilla La Mancha. De Cospedal ha mandado un recordatorio especial a los partidos de Ceuta y Melilla porque "sois los más españoles de todos" y a el PP en el País Vasco, "un ejemplo a seguir por todos. Por eso quiero darte las gracias a ti, María del Mar (Blanco)". La secretaria general también ha tenido palabras de agradecimiento para los tres vicepresidentes del PP, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons. "Nosotros nos ponemos a vuestra disposición para trabajar por el partido".

De Cospedal: "En política no vale todo y las tramas que no existen no pueden ser armas electorales"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha dicho que "quiero ser una secretaria general para todos y tener el despacho en cada una de vuestras regiones". "Sólo sé una forma de hacer las cosas, hacerlas y a partir de mañana me voy a emplear en ello", ha señalado. De Cospedal también ha recordado en su discurso a Ángel Acebes del que ha señalado su "lealtad a las personas, la valentía, la prudencia, la responsabilidad y la lealtad. A él le respeto, le admiro y quiero". "No les vamos a regalar nada de lo que hemos conseguido al PSOE", ha explicado la portavoz, y es que "en política no vale todo y las tramas que no existen no pueden ser armas electorales".

De Cospedal: "Unos utilizan la democracia para llegar al poder y luego la llevan a cabo de forma sectaria"

La nueva secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal ha señalado que "nosotros, gracias a Dios no somos un partido de miembros ni miembras, nunca hemos demandado en el partido cuotas de igualdad". "Si alguien puede defender la democracia, esos somos nosotros. Unos utilizan la democracia para llegar al poder y luego la llevan a cabo de forma sectaria". Se ha dirigido al PSOE para decirles que "ustedes no son mejores que nadie. No piensen que son el centro porque esos son los españoles. No les vamos a tolerar que nos catalogen como buenos y malos". La secretaria general se ha comprometido así, ha hacer una oposición fuerte al Gobierno para "luchar por la unidad de España".

De Cospedal: "Estamos aquí porque vamos a ganar, porque somos el mejor partido de España"

La nueva secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal ha intervenido en esta última jornada del XVI Congreso Nacional de Valencia vestida de rojo porque según le dijo la presidenta de la Mesa, Rita Barberá "trae suerte". "Estamos aquí porque vamos a ganar, porque somos el mejor partido de España, porque tenemos a los mejores afiliados que se puedan tener", ha señalado la presidenta de Castilla La Mancha. "Trabajaremos por el bien de los españoles y nuestro presidente, Mariano Rajoy, será por lo que luchará". Ésta es la primera vez que De Cospedal interviene ante los compromisarios en Congreso Nacional (ayer lo hizo ante la prensa). La secretaria general ha pedido disculpas por los errores que "seguramente cometeré en mi labor, pero en entrega, dedicación, esfuerzo y valentía no tengo que envidiar nada a nadie".

De Cospedal: "Nosotros somos los abanderados de la libertad"

La nueva secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal ha agradecido la oportunidad que le dio la presidenta de la Comunidad de Madrid la oportunidad de pertecener a las listas madrileñas. Ésta es la primera vez a lo largo de los tres días de Congreso que un ponente agradece a Aguirre su labor. Haste el momento los agradecimientos se han centrado en el secretario general del PP, Ángel Acebes, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar y el presidente del PP, Mariano Rajoy. "Nosostros somos el partido que necesita España. Nosotros somos los abanderados de la libertad y defendemos la igualdad de todos los españoles. Nadie va a darnos lecciones de igualdad".

Camps: "A partir de este momento vamos a trabajar por la grandeza de las organizaciones regionales para hacer grande el PP de España"

El presidente del PP de Valencia, Francisco Camps ha dicho que "a partir de este momento vamos a trabajar por la grandeza de las organizaciones regionales para hacer grande el PP de España", a "eso nos vamos a dedicar además de apoyarte y estar a tu disposición". El líder valenciano ha transmitido su apoyo a Rajoy y ha señalado en varias ocasiones en "haremos lo que desde el PP de España nos digan que tengamos que hacer".

Camps: "Esta nación te está llamando para que te coloques al frente de un Gobierno que no sabe cómo salir de esta crisis"

El presidente del PP de Valencia, Francisco Camps ha comenzado su discurso agradeciendo a Ángel Acebes su labor durante estos años. "El partido entero le está agradecido", ha señalado Camps. "Una vez más hemos dado la talla, somos los mejores, lo mejor que tiene España, enhorabuena al Partido Popular. Han sido tres días llenos de debate y de propuestas pero que han cosechado sus frutos". "Es un gran Congreso comprometido con España de donde vamos a salir con más fuerza e ilusión al servicio de los españoles", ha dicho el presidente valenciano. "Esta nación te está llamando para que te coloques al frente de un Gobierno que no sabe cómo salir de esta crisis".

Martens: "Con Rajoy, el PP y España saldrán ganando"

El presidente del PP Europeo, Wilfred Martens ha deseado suerte al presidente del PP, Mariano Rajoy "en este oasis de oportunidades. De la oportunidad de crecer juntos, de devolver a España a la prosperidad y el empleo y su papel en Europa". "Con Rajoy, el PP y España saldrán ganando", ha dicho el líder europeo para finalizar su discurso.

Sanz: "Todos los pasos que el presidente Rajoy ha dado han tenido como guía buscar lo mejor para el PP y España"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Miguel Sanz se ha dirigido al auditorio para ratificar el pacto ya firmado entre el partido que representa y el PP. "Convencimiento de que todos y cada uno de los pasos que el presidente Rajoy ha dado han tenido como guía buscar lo mejor para el PP y España", ha señalado. "Rajoy ha terminado con nota lo que podía haber quedado en fracaso con el equipo que ha creado entorno a De Cospedal, Sáenz de Santamaría, Arenas, González Pons y Mato". "No estamos al final de nada, estamos al inicio de muchas cosas desde una oposición responsable".

Martens: "Cuando hablamos de proyectos, de reformas, de oportunidades, los europeos miran al PP Europeo por sus políticas de centro reformista"

El presidente del PP Europeo, Wilfred Martens ha querido dejar claro que "cuando hablamos de proyectos, de reformas, de oportunidades, los europeos miran al PP Europeo por sus políticas de centro reformista". Las propuestas "son imitadas por Europa por la falta de integridad de una izquierda", ha señalado el líder. "El PP Europeo es hoy la primera fuerza política, la más influyente en el seno de la unión, participando en las propuestas políticas y en la toma de decisiones al más alto nivel".

Sanz: "Sé los sapos que se ha tragado en silencio Rajoy para no perjudicar al PP"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Miguel Sanz ha centrado su atención en el discurso en la política antiterrorista y la económica. "Cuando el camino no lo marca el Gobierno, le corresponde a la oposición marcarlo". Para finalizar ha agradecido el apoyo del presidente del PP, Mariano Rajoy porque "sé los sapos que se ha tragado en silencio para no perjudicar al PP". Esta afirmación parece que no ha terminado de agradar al líder popular que mientras le aplaudían, él permanecía serio. Sánz ha recordado, como era de esperar, a sus compañeros de partido José Antonio Ortega Lara y María San Gil.

Uriarte a Rajoy: "Los jóvenes te necesitan porque no quieren ser las primeras víctimas de esta crisis"

El presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, ha querido transmitir al presidente del PP, Mariano Rajoy la necesidad de los jóvenes de creer en él. "Los jóvenes te necesitan porque no quieren ser las primeras víctimas de esta crisis". "España entera espera ansiosa la fuerza de este Congreso, y si alguno duda en algún momento si seremos capaces en el 2012 de superar los 10.169.973 votos, es el momento de asegurarles que sí", ha aclarado Uriarte.

Uriarte a Acebes: "Eres un hombre excepcional, gracias en nombre de todos los jóvenes porque eres un político de altura"

El presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, ha querido transmitir que los jóvenes populares "queremos ser un espejo de ilusión donde se puedan ver todos aquellos jóvenes que creen que las cosas pueden cambiar, de aquellos a los que les duele ver ciertas realidades de nuestra sociedad". El responsable se ha dirigido al presidente del PP, Mariano Rajoy para señalar que "Tú, presidente has sido el que más ha apostado por las nuevas generaciones, tú y tu ejecutiva en estos años". Pero el agradecimiento más sentido ha hizo para el ex secretario general del PP, Ángel Acebes: "Eres un hombre excepcional, gracias en nombre de todos los jóvenes porque eres un político de altura".

Uriarte agradece a Camps por el "partido maduro, responsable y eficaz que ha armado en la Comunidad Valenciana"

El presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte ha tomado la palabra para señalar que "España pasará de cuartos de final y Mariano Rajoy ha ganado el Partido Popular y con ello España entera". Ha agradecido especialmente a Francisco Camps por el "partido maduro, responsable y eficaz que ha armado en la Comunidad Valenciana". "Nuevas Generaciones ha vivido con intensidad este Congreso, conscientes de la responsabilidad que tenemos como jóvenes pegados a la calle y que construiremos aquí el Partido Popular del siglo XXI".

Rajoy y De Cospedal, ratifican los poderes

Quedan ratificados los poderes del presidente del PP, Mariano Rajoy y de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

La clausura del Congreso del PP coincide con la celebración de Santo Tomás Moro, patrón de los políticos. Tras la lectura de las votaciones por parte de la presidenta de la Mesa, Rita Barberá, se ha dado comienzo a la tercera jornada de los populares con la colocación del nuevo Comité Ejecutivo, que también fue aprobado ayer, en sus puestos en el Congreso. El auditorio se ha puesto en pie para aplaudir al nuevo equipo del presidente del PP, Mariano Rajoy.

Comienza la tercera jornada

Con una hora de retraso comienza, la última jornada del XVI Congreso Nacional del PP. En estos momentos se incorporan a la sala principal de la Feria de Valencia los barones del PP y el presidente del partido, Mariano Rajoy. La gran protagonista del día será la nueva secretaria general, María Dolores de Cospedal entorno a la cual se centran todas las cámaras y felicitaciones.

Cospedal ofrece una rueda de prensa sorpresa

María Dolores de Cospedal ha anunciado que ofrecerá durante lo que queda de tarde una rueda de prensa no prevista para ofrecer su opinión sobre todo lo que ha sucedido en esta segunda jornada del Congreso Nacional del Partido Popular.

La nueva secretaria general del PP ha sido una de las más ovacionadas en el momento en el que Mariano Rajoy ha anunciado su propuesta de nueva dirección nacional. Los presentes en el acto se han levantado de sus asientos para mostrarle su apoyo, algo similar a lo que ha sucedido precisamente con su antecesor: Copedal y Acébes han competido en aplausos y ovaciones.

Mar Blanco: "Defenderé los mismos principios y valores"

María del Mar Blanco, propuesta por Mariano Rajoy como vocal del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP, afirmó esta tarde que afronta la tarea con "mucha ilusión" porque seguirá defendiendo desde la dirección del partido "los mismos principios y valores" y la misma lucha por la libertad "tan ansiada" que ha venido manteniendo desde fuera.



Tras hacerse oficial su inclusión como vocal en el equipo anunciado esta tarde por Mariano Rajoy, Blanco explicó que no ha sido hasta este fin de semana cuando el presidente del PP le ha comunicado que cuenta con ella y que ha aceptado la propuesta "muy contenta e ilusionada".

Retirada para las votaciones

Tras la presentación de Mariano Rajoy de su candidatura para la presidencia del PP, los compromisarios van a retirarse a realizar las votaciones a las mesas. A las 20:10 comenzarán las votaciones que durarán una hora. Después se hará el escrutinio y se proclamará la presidencia del Partido.

Rajoy: "Ángel (Acebes) se ha dejado la piel trabajando por este partido"

El presidente del PP, Mariano Rajoy no ha querido finalizar su presentación de candidatura sin agradecer "los méritos de tanta gente", pero ha querido dar las gracias de forma especial a Ángel Acebes "al que quiero agradecer en mi nombre y en el vuestro, su lealtad, su esfuerzo, sus aportaciones y su generosidad. Ángel se ha dejado la piel trabajando por este partido; se la ha dejado ahora y se la lleva dejando muchos años".

El líder popular ha querido dejar claro que "pocas personas como él han sido tratadas tan injustamente por nuestros adversarios y pocas personas como él merecen tanto nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Ángel va a seguir siendo una referencia y un ejemplo para todos en lo mucho que le queda por hacer en el Partido Popular".

Rajoy anuncia los coordinadores del Partido

EcoDiario.es ha adelantado la lista de los coordinadores antes de que Mariano Rajoy lo hiciera oficialmente durante su intervención en el XVI Congreso Nacional del PP. Así, Juan Carlos Vera será coordinador de organización, Cristóbal Montoro de economía, Federico Trillo de justicia y libertades publicas, Ana Pastor de participación social, Jorge Moragas de relaciones internacionales, José Antonio Bermúdez de Castro electoral y Juan Manuel Moreno de política autonómica y municipal.

Rajoy: "Os pido vuestro votoa a esta candidatura"

Tras la lectura del equipo de Dirección del Partido Popular por parte de Mariano Rajoy el auditorio se ha puesto en pie para aplaudir al presidente del PP. Los vocales del Comité Ejecutivo son María del Mar Blanco, Luís de Grandes, Alfredo Prada y Elvira Rodríguez. Por su parte, El Comité electoral nacional estará presidido por Miguel Arias Cañete y el secretario será Vicente Tirado.

"Yo os pido, con toda humildad, pero encarecidamente, que deis hoy vuestro voto a esta candidatura, y que mañana y todos los días le prestéis vuestro apoyo para conseguir lo que todos anhelamos: que una mayoría de españoles comparta y empuje las ideas de este partido, de este gran partido".

Pancartas de apoyo y aplausos para Rajoy

Entre el auditorio unos espontáneos han sacado una pancarta donde se lee: "Pontevedra está contigo" mientras otros levantaban sus cartulinas con un "Sí" que se han utilizado para las votaciones a las distintas ponencias.

Rajoy: "No quiero que nadie vote al PSOE para que no gane el PP"

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy ha indicado que el partido necesita "ensanchar nuestro caudal de votos porque es posible. Basta con erradicar los prejuicios que sobre nosotros han cultivado con tanto esfuerzo nuestros adversarios. No quiero que nadie vote al PSOE para que no gane el PP". "Nosotros defendemos a todos los españoles y a todos por igual. Por eso, tenemos que cambiar para defender mejor nuestras ideas, para llegar a más gente", ha dicho el líder popular lo que ha provocado aplausos y pitos en el auditorio.

Rajoy: "Queremos un partido abierto, no un club exclusivo"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha presentado las directrices de su partido que busca ser "abierto, no un club exclusivo. Un gran partido, una casa muy grande con sitio para todos, en donde todas las razones puedan ser expuestas y contrastadas y, sobre todo, en donde, en el marco de nuestros principios sepamos acertar en cada momento con lo que más conviene a los españoles". En relación a la nueva dirección ejecutiva del partido, el líder popular ha querido dejar claro que ha "procurado que sea representativa: una candidatura de todos y para todos".

Rajoy:"Buscaremos acuerdos de Estado en todo lo que importe al bienestar de los españoles"

El líder de los populares, Mariano Rajoy ha señalado en su discurso que le "gustaría que España contara con pactos de Estado para la lucha contra el terrorismo, para la organización territorial, para la reforma de la Justicia y para la política exterior. Si no se logran, no será por nosotros". El presidente de la formación polñitica ha querido dejar claro que "buscaremos acuedos de Estado en todo lo que importe al bienestar de los españoles"

Rajoy: "Somos un partido de centro, moderado, cecano a la gente"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha señalado que su formación política es un "partido de centro, moderado, cercano a la gente, un partido que agradece todas las ideas que nos ayuden a cumplir mejor nuestros objetivos políticos. Unos objetivos que no hemos heredado, que no figuran en ningún catecismo doctrinario. Unos objetivos que nos dictan cada día los deseos y las necesidades de los españoles".

El líder popular ha querido dejar claro que no están "al servicio de una clase social ni de un nacionalismo excluyente. Estamos, exclusivamente, al servicio de los ciudadanos, de la libertad, de la igualdad y del bienestar de todos los españoles".

Rajoy: "No ha sido fácil defender la solidaridad del agua"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha señalado en la presentación de su candidatura a la presidencia del partido que "yo creo en la solidaridad con todos los que sufren y esa es una de las claves de identidad del partido". "Estas son mis creencias y no las voy a cambiar, no ha sido fácil defenderlas frente al sectarismo y la demagogia", ha dicho para puntualizar, "defender la solidaridad del agua no ha sido fácil y nuestra postura cintra el terrorismo, no ha sido fácil pero para eso estamos aquí".

Rajoy: "Nosotros no arrastramos doctrinas ni orejeras"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha hecho referencia durante su discurso a la ponencia política y el tan manido centro. "Como dice nuestra ponencia política, somos un partido de centro.Quiere decir que nosotros no arrastramos doctrinas ni orejeras. Que no tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas. Que huimos de cualquier radicalismo. Y que entendemos la acción política desde la moderación, el diálogo y la convivencia".

Rajoy: "Contra todo lo que nos hemos cansado de oir en los últimos tiempos yo no defiendo que cambiemos de posición"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha señalado que de cara a las próximas elecciones han de trabajar duramente y "hacer las mismas cosas pero mejor". "Me presento para que no interrumpamos la tarea política del partido y pido vuetsro voto porque no creo", ha dicho el líder popular. "Estoy convencido de que podemos conseguirlo y estas son mis razones para que apoyeis mi candidatura y creo que ganaremos las elecciones", ha señalado Rajoy mientras los presentes han roto en aplausos. "Llevo 30 años en este partido y contra todo lo que nos hemos cansado de oir en los últimos tiempos yo no defiendo que cambiemos de posición".

Rajoy: "Tengo la firme seguridad de conducir a este partido a ganar las elecciones y gobernar en España"

"Yo os aseguro que conmigo el partido permanecerá unido y sabremos integrar a todos, no despreciaremos ni uno solo de los talentos de nuestros militantes, esa es nuestra fuerza", ha señalado el presidente del PP, Mariano Rajoy en la presentación de su candidatura. "Tengo la firme seguridad de conducir a este partido a ganar las elecciones y gobernar en España".

Rajoy:"Somos el partido mas grande de España"

El presidente del PP, Mariano Rajoy ha señalado que "somos el partido más grande de España y por eso presento mi candidatura al partido porque muchos compañeros han hecho el honor de pedírmelo y no entenderían mi renuncia". "No es sólo eso lo que motiva mi candidatura", ha dicho Rajoy quien ha propuesto la lista de nombres de quienes les acompañarán en el partido, entre ellos José María Álvarez del Manzano, Mercedes de la Merced, Miguel Ángel Lafuente, Jaime Raynaud o Isabel Tocino entre otros.

Camps, Villalobos, Cobo, Gallardón y Botella formarán parte de los candidatos de Rajoy

Alfonso Alonso, Celia Villalobos, Juan Carlos Aparicio, Rita Barberá, Leopoldo Barreda, José Manuel Barreiro, Ana Botella, Gerardo Camps, Manuel Cobo, Miguel Ángel Cortés, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Carlos Floriano, Gerardo galeote, Concepción Damarga, María José García, Juán José Guemes, Teófila Martínez, Jsoé María Michavila, Francisco Millán, Ángeles Muñoz, Alberto Ruiz-Gallardón, son sólo algunos de los nombres que aparecen en la lista que presenta el presidente del PP, Mariano Rajoy.

Sáenz de Santamaría: "España necesita grandes y altas dosis del Partido Popular"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que "la España de hoy tiene grandes problemas y el mayor de ellos es un Gobierno que no quiere verlos" y por eso en su opinión "España necesita grandes y altas dosis del Partido Popular que le devuelva la ilusión de volver a ser lo que fue con el gobierno popular".

Mayor Oreja: "San Gil es un ejemplo de lealtad a unas convicciones"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja ha señalado que lo más importante para el futuro de Europa es "creer firmemente en unos principios" y "San Gil es un ejemplo para todos en lealtad en unas convicciones". "Si el concepto de la nación es discutible como dice Zapatero, no estarán en el puesto de mando de la Unión Europea", ha dicho Mayor Oreja en un discurso que ha recordado los puntos más desfavorables del actual Gobierno en cuanto a la crisis económica, su relación con los nacionalismos y su trato y negociación con ETA. "Así no se puede estar en el puente de mando de la Unión Europea, nunca". "José María Aznar ha sido un ejemplo de libertad y democracia en la UE", ha expresado el popular.

Sáenz de Santamaría: "Hemos enseñado a los españoles cómo se sale de una crisis económica"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado que "hemos sido firmes en principios y tenaces en los acuerdos y por eso la primera iniciativa que presentamos fue defender la libertad para los españoles y la igualdad". "Hemos enseñado a los españoles cómo se sale de una crisis económica", ha señalado Sáenz de Santamaría quien ha arremetido contra el Gobierno por su gestión de la crisis del gasóleo y el paro de los transportistas. "Que se vaya poniendo las pilas Zapatero"

Sáenz de Santamaría: "Rato hizo una excelente labor parlamentaria y fue una pieza clave para que el PP ganase unas elecciones".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha dado la enhorabuena "a María Dolores de Cospedal y a Ana Mato por su papel en el partido?. ?Las mujeres somos el presente y el futuro del PP?, ha aclarado la portavoz quien ha hecho hincapié en el trabajo que han realizado los portavoces anteriores como "Rodrigo Rato, que hizo una excelente labor parlamentaria y fue una pieza clave para que el PP ganase unas elecciones".





Mayor Oreja: "Me preocupa la izquierda que no tiene un proyecto político, social ni económico"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja ha señalado que "lo que más me preocupa son los que no creen en Europa y cada día en menos cosas, la ausencia de valores propios y de una izquierda que no tiene un proyecto político, económico ni social". "Los españoles tenemos que decir que el mejor ejemplo europeo es un proyecto de principios y convicciones como el que tiene el Partido Popular", ha aclarado, haciendo referencia al programa que les llevó a La Moncloa en el 2000.

Mayor Oreja: "Loyola de Palacios ha sido una mujer que en el Parlamento Europeo ha sido un ejemplo ha seguir por muchos"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja ha sido el encargado de presentar uno de los informes parlamentarios. Ha comenzado su discurso agradeciendo a Mariano Rajoy el apoyo que ha mostrado al grupo parlamentario. "Loyola de Palacios ha sido una mujer que en el Parlamento Europeo ha sido un ejemplo ha seguir por muchos", ha dicho Mayor Oreja mientras los asistentes se han levantado de sus asientos y han roto en aplausos.

La prensa aprovecha los momentos de menos intensidad del Congreso para hacer contactos y echarse la siesta

La jornada de la tarde ha comenzado con menos intensidad que la mañana. En estos momentos se están presentando las comunicaciones de "España ante la Unión Europea, Gita@s siglo XXI y "PP en el exterior". Tras estas comunicaciones hablarán los portavoces del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría y Jaime Mayor Oreja. Hasta este momento, muchos de los periodistas acreditados en el Congreso han abandonado la sala y otros aprovechan algunos de los rincones de la sala para echarse una siesta.

Galeote pide al PSOE un pacto con el PP en el ámbito europeo

Gerardo Galeote perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo ha sido el encargado de la presentación de la Comunicación "España ante la Unión Europea". Desde el PP ofrecen al Gobierno un acuerdo "para proponer al Consejo y al Presidente designado de la Comisión, al cabeza de la lista más votada en las elecciones europeas del próximo mes de junio de 2009".

Galeote: "La nueva deducción de 400 euros no va a ayudar a mejorar la confianza"

Gerardo Galeote perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo ha señalado que "la deducción de 400 euros introducida en el IRPF no va a ayudar a mejorar la confianza y carece de eficacia económica, al no poder beneficiarse de ella los colectivos de rentas más bajas".

Jorge Moragas será coordinador de la Presidencia

El diputado por Barcelona Jorge Moragas seguirá al frente de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PP, pero al mismo tiempo ocupará el cargo de coordinador de la Presidencia, un puesto de nueva creación en el que dependerá directamente del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Termina la segunda jornada de mañana del XVI Congreso Nacional que se retomará a a las 17 horas

Con la presentación como único candidato a presidente del partido de Mariano Rajoy se da por finalizada la segunda jornada de mañana del XVI Congreso Nacional de Valencia. La sesión se retomará a las 17 horas aproximadamente para la lectira de las intervenciones bajo el título de "España ante la Unión Europea", Git@anos siglo XXI" y "PP en el Exterior". Tras la lectura de las comunicaciones se presentarán los informes de los grupos parlamentarios de la mano de Jaime Mayor Oreja y Soraya Sánez de Santamaría para proceder después a la votación de Mariano Rajoy como presidente del partido.

Se cierra el plazo para presentar candidaturas alternativas y Rajoy sera el único candidato

Se acaba de cerrar el plazo para la presentación de candidaturas alternativas a la de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular. Finalmente no ha habido ninguna sorpresa y las candidaturas fantasmas se han disispado. Por tanto Rajoy no tiene contrincante y previsiblemenete saldrá votado esta tarde como presidente del partido. Para la jornada de la tarde están previstas las intervenciones del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Aznar: "Nuestro objetivo no es heredar a la izquierda, sino ganarle en las urnas y sustituirla democráticamente"

El presidente de honor del PP, José María Aznar ha recordado que "los españoles necesitan nuevas respuestas a una nueva realidad. Soluciones al paro, a la crisis económica. Soluciones para la integración de los inmigrantes. Soluciones para garantizar una educación de calidad. Soluciones que el socialismo está demostrando que es incapaz de ofrecer". "Nuestro objetivo es ganar a una izquierda arrogante, que algunas cosas tiene que callar, que insiste en negarnos la legitimidad que nos han dado las urnas", ha dicho el ex presidente del Gobierno. "Nuestro objetivo no es heredar a la izquierda, sino ganarle en las urnas y sustituirla democráticamente", ha aclarado.

Aznar: "Tenemos que ser el partido en el que confíe la mayoría de los españoles, no el partido que le gustaría a nuestros adversarios"

El presidente de honor del PP, José María Aznar ha dicho que la formación política que lidera Mariano Rajoy "debe ser la alternativa creíble frente al socialismo. Nosotros tenemos que ser el partido en el que confíe la mayoría de los españoles, no el partido que le gustaría a nuestros adversarios". Aznar ha hablado de futuro y de ganar votos. "Tenemos el mejor proyecto, las mejores ideas y contamos en nuestras filas con quienes mejor pueden llevarlas a cabo".

Aznar:"Queremos construir una alternativa sólida frente a una España invertebrada y un estado inviable".

El presidente de honor del PP, José María Aznar ha señalado que "nosotros no nos hemos movido nunca en la periferia de la Constitución. Nosotros reivindicamos el pacto de la Transición que dio origen bajo la Monarquía parlamentaria". El ex presidente del Gobierno no ve el problema de la lengua tanto en que se "estudie euskera o catalán, sino que se niegue el derecho a estudiar castellano". Y es que el PP "como partido queremos construir una alternativa sólida con objetivos nacionales claros y compartidos, frente a una España invertebrada y un estado inviable", ha aclarado Aznar. "El principal problema que tiene España y el PP es que se está negando lo común".

Aznar: "Pido un respaldo responsable para Mariano Rajoy"

El ex presidente del Gobierno y presidente de Honor del PP, José María Aznar ha agradecido a dos de sus pilares durante el gobierno, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes el trabajo realizado. "Pido un respaldo responsable para Mariano Rajoy quien tiene ante sí una gran responsabilidad y requiere la ayuda de todos y que debe contar con todos y los mejores", ha señalado Aznar y es que "sin integración y sin unidad difícilmente tendremos un futuro como partido de Gobierno".

Fraga: "el PP es el gran partido modélico de España"

El presidente fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne ha tomado la palabra en esta segunda jornada del XVI Congreso Nacional para señalar que "el PP es el gran partido modélico de España". Así, ha explicado que "hoy es un nuevo paso" para la formación política que lidera Mariano Rajoy.

Aznar: "Soy un disciplinado militante que no aspira a nada ni pide nada y que no juega a nada"

El ex presidente del Gobierno y presidente de Honor del PP, José María Aznar era una de las intervenciones más destacadas de la jornada de hoy. Aznar no ha defraudado a los militantes y compromisarios presentes en el XVI Congreso Nacional de Valencia. "Soy un disciplinado militante que no aspira a nada ni pide nada y que no juega a nada". La presidenta de la Mesa del Congreso, Rita Barberá ha descrito a Aznar como "el mejor presidente que ha tenido España".

Aznar: "Soy un disciplinado militante que no aspira a nada ni pide nada y que no juega a nada"

El ex presidente del Gobierno y presidente de Honor del PP, José María Aznar era una de las intervenciones más destacadas de la jornada de hoy. Aznar no ha defraudado a los militantes y compromisarios presentes en el XVI Congreso Nacional de Valencia. "Soy un disciplinado militante que no aspira a nada ni pide nada y que no juega a nada". La presidenta de la Mesa del Congreso, Rita Barberá ha descrito a Aznar como "el mejor presidente que ha tenido España".

Fraga: "Debemos desde el centro reformista darle la dirección a España que necesita"

El presidente fundador del PP, Manuel Fraga ha señalado que "debemos desde el centro reformista darle la dirección a España que necesita". Ha mostrado su desacuerdo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que el PP ha criticado duramente en su Ponencia Política porque "los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos". "La crisis que vive España no es sólo económica, la crisis está en todos los ámbitos", ha sentenciado Fraga.

Rajoy y Arenas se incorporan a la segunda jornada del Congreso

El presidente del PP, Mariano Rajoy y el nuevo vicepresidente del partido, Javier Arenas se acaban de incorporar a la segunda jornada del XVI Congreso Nacional del PP. Pidiendo disculpas han entrado mientras se presentaba la ponencia económica de la formación política.

EL PP: "El paro vuelve siempre con el gobierno socialista"

La encargada de la presentación de la ponencia económica del PP, Fátima Báñez ha señalado que "el paro vuelve siempre con el gobierno socialista". "La economía para el PP es un elemento de cohesión nacional junto con un equitativo reparto de los recursos. España es un buen negocio para todos", ha señalado la ponente. "Somos el partido de la credibilidad, el progreso y preocupado por las personas", ha sentenciado Báñez.

Dos votos en contra a la ponencia política del PP aunque se aprueba por mayoría

Camacho: "No somos el partido de la demagogia, sino el de los actos y el que se preocupa de la familia"

Alicia Camacho, una de las encargadas de la redacción política del PP ha señalado que la formación política a la que pertenece no "es el partido de Zapatero ni el de la demagogia, sino el de los actos y el que se preocupa de la familia". "Nosotros somos la garantía de una política de pensiones", ha sentenciado Camacho quien ha agradecido a las Nuevas Generaciones del PP "su trabajo y enriquecimiento del texto para llegar a La Moncloa que es donde deberíamos seguir estando".

Camacho agradece a San Gil su trabajo en la redacción de la ponencia política

Alicia Camacho, una de las encargadas de la redacción política del PP ha agradecido "los trabajos intensos de María San Gil para la ponencia política que está aquí presente". Para ganar las elecciones en las próximas generales, el PP ha trabajado en recuperar el voto de "los jóvenes, las mujeres y los mayores. Debemos darle las soluciones que Zapatero no les ha dado", ha dicho Camacho.

Soria: "La asignatura de Educación para la Ciudadanía es un instrumento de adoctrinamiento político"

José Manuel Soria, uno de los encargados de la redacción de la ponencia política del PP ha señalado en la presentación del texto que ?reconoce el derecho de los padres a elegir estudiar o no Educación para la Ciudadanía porque es un instrumento de adoctrinamiento político que nada tiene que ver con la pluralidad de la sociedad?.

Soria: "Hay que reformar una parte de la Constitución que regule la enseñanza del castellano como lengua base para toda España"

José Manuel Soria, uno de los encargados de la redacción de la ponencia política del PP ha señalado en la presentación del texto que el "PP es una formación política que promueve la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la sociedad". "Nuestro primer objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en toda España", ha señalado Soria. En su opinión "hay que garantizar el modelo constitucional y los valores constitucionales. Debemos reformar una parte de la Constitución que regule la enseñanza del castellano como lengua base para toda España".

Soria: "El PP no va a abandonarse a la deriva de los nacionalistas" José Manuel Soria, uno de los encargados de la redacción de la ponencia política del PP ha señalado en la presentación del texto que el "PP ha demostrado que puede negociar con los partidos democráticos pero no abandonarse a la deriva de los nacionalistas". Y es que finalmente el texto aprobado no recoge ninguna relación expresa al PNV después de que los compromisarios aprobasen una enmienda transaccional que sustituye las menciones a la formación nacionalista por la fórmula "los partidos separatistas". Camacho: "Se ha mantenido el texto de la familia de forma mayoritaria y unánime"

Alicia Camacho, uno de los encargados de la redacción política del PP ha señalado que se ha debatido cada una de las 1.135 enmiendas políticas que se han basado en "igualdad real entorno a la conciliación, discriminación e incorporación de la mujer al mundo laboral". En cuanto al texto que defiende la familia, finalmente no se ha incluido la enmienda que pedía reconocer los matrimonios homosexuales. "Se ha mantenido el texto de la familia de forma mayoritaria y unánime".

Soria: "No ha habido debate en los principios y valores en los que se sustenta el proyecto del PP"

José Manuel Soria, uno de los encargados de la redacción de la ponencia política del PP ha señalado en la presentación del texto que "el debate ha sido intenso en ideas y enfoques pero no ha habido debate de principios y valores en los que se sustenta el proyecto del PP". Tres son los pilares que según él debe tener el partido: "Igualdad, libertad y que apuesta por un estado fuerte".

La calidad de vida, y la derrota de ETA, las bases de la ponencia política

Alicia Camacho, Ana Pastor y José Manuel Soria han sido los encargados de presentar la ponencia política donde se han incorporado el 80 por ciento de las enmiendas presentadas. Las líneas principales de actuación han sido el modelo de estado, la defensa de la igualdad de oportunidades, la derrota de ETA, la calidad de vida, las políticas dirigidas a los jóvenes y mayores y la conciliación.

El PP elimina de la ponencia Política las referencias al PNV

El PP ha eliminado toda las referencias al PNV que contenía el texto original de su ponencia Política, después de que los compromisarios aprobasen una enmienda transaccional que sustituye las menciones a la formación nacionalista por la fórmula "los partidos separatistas".

Duarente el debate a puerta cerrada sobre la ponencia Política celebrado anoche en el marco del XVI Congreso Nacional del PP, los compromisarios respaldaron con su voto la propuesta impulsada por el concejal del Ayuntamiento de Bilbao Luis Hermosa Santamaría.

El PP finalmente rechaza las enmienda que pedían reconocer el matrimonio homosexual

Paula Tena (enviada especial a Valencia)

Los integrantes de la ponencia Política del PP han rechazado esta noche las enmiendas presentadas por la diputada de la Asamblea de Madrid Cristina Cifuentes en la que pedía el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Duarente el debate a puerta cerrada en el XVI Congreso Nacional del PP, sólo el 20% de los que estaban entonces en la sala, a eso de las 24 horas de ayer, se mostraron de acuerdo en apoyar lo que ya reconoce el Código Civil.