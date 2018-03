¿Qué harán las partidarias de Clinton en la elección en EEUU?

CINCINNATI, EEUU (Reuters) - Al ama de casa Mary Mardis, de 52 años, le gustaba la precandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton, pero ahora no está segura del destino de su voto en noviembre. Quizás será para Barack Obama, que consiguio la nominación demócrata, o tal vez para el republicano John McCain.

"Me inclinaba hacia Hillary. Ahora estoy indecisa", dijo Mardis, mientras empujaba elcochecito de su sobrino bebé por una librería de Cincinnati. "Votaré, pero probablemente seréuna de esas persona que decidirá dos días antes".

Desde que el 7 de junio Clinton admitió el triunfo de su rival Obama en la carrera demócrata,ha habido una interminable especulación acerca de las intenciones de sus decepcionadasseguidoras.

¿Se negarán a apoyar a Obama? ¿No votarán en la elección presidencial de noviembre? Opeor, ¿darán su respaldo al republicano McCain?

En todas partes, parece, hay ejemplos de cada una de estas opciones.

Furiosas partidarias de la ex primera dama protestaron en una reunión del PartidoDemócrata en Washington, prometiendo dejar la agrupación si Clinton no ganaba lanominación.

La semana pasada, los líderes de University of Iowa Students for Hillary precisaron a susseguidores que deberían votar por McCain o, si no podían digerir eso, considerar a CynthiaMcKinney, la supuesta candidata del Partido Verde.

Por otra parte, importantes organizaciones feministas y de derechos de la mujer, incluyendoEmily's List y Planned Parenthood, se concentraron en torno a Obama y comenzaron a atacara McCain por sus antecedentes conservadores en cuestiones como el aborto.

Clinton apoyó a Obama y exhortó a sus partidarios a respaldar al senador por Illinois.

Las mujeres estadounidenses han tendido a ser más favorables con los demócratas quecon los republicanos desde 1980, aunque su fidelidad partidaria varía dependiendo del año dela elección y los candidatos.

Este año, también, las encuestas muestran que la mayoría de las mujeres prefieren aObama antes que a McCain, por un amplio margen.

La semana pasada, un sondeo de NBC/Wall Street Journal mostró que el 52 por ciento delas mujeres está a favor de Obama, mientras que el 33 por ciento prefiere a McCain.

Pero la misma encuesta mostró que el 19 por ciento de los votantes que apoyaron a Clintonen las primarias demócratas preferían a McCain por sobre Obama, un gran númeroconsiderando que Clinton y Obama están de acuerdo en la mayoría de las políticas, mientrasque la plataforma de McCain es notablemente diferente.

