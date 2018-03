Ellen DeGeneres y Rachael Ray acaparan la atención en los Emmy

21/06/2008 - 13:28

LOS ÁNGELES, EEUU (Reuters) - La comediante Ellen DeGeneres y la presentadora de un espacio de cocina Rachel Ray acapararon el viernes los principales premios del Emmy Diurno por sus programas de televisión.

En otro punto álgido de la tarde, Jeanne Cooper, la protagonista de la serie televisivanúmero uno de la televisión de Estados Unidos, fue nominada como mejor actriz dramática porsu papel en "The Young and the Restless" (Los jóvenes y el resto), un programa que lleva 35años en el aire.

Es la primera vez que Cooper, de 79 años, gana el Emmy después de ocho nominaciones.Cooper encarna a uno de los dos personajes que continúan en la serie desde sus inicios.

La victoria de Rachel Ray en la carrera de mejor programa de conversación marcó unsorpresivo triunfo sobre "The Ellen DeGeneres Show", que había ganado el premio en losúltimos cuatro años.

"Es extraordinario ser la nueva chica en el barrio", dijo una feliz Ray. "Fue una sorpresa",agregó.

Aunque su programa perdió ante el de Ray, DeGeneres ganó por cuarto año consecutivocomo la mejor presentadora de un programa de conversación.

El triunfo de DeGeneres coronó un año de altos y bajos para la comediante en el queprovocó furor nacional debido a que adoptó en el aire a un cachorro, improvisó durante lahuelga de guionistas y anunció, también en su programa, sus planes de casarse con su noviadespués de que un tribunal de California decidiera permitir los matrimonios homosexuales.

"Nunca lo dí por hecho", dijo DeGeneres, de 50 años, al subir al escenario para recibir elpremio. "Este ha sido un año loco y (...) hemos llorado y reído mucho, y lloré por mí y despuésla gente rió", agregó.

La edición 35 de la ceremonia anual fue transmitida en vivo por ABC desde el Teatro Kodaken Hollywood, donde se entregan los Oscar.

/Por Steve Gorman/.*.