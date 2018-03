Rajoy dice que mantendrá unido al PP y no variará sus principios

21/06/2008 - 19:25

VALENCIA (Reuters) - Mariano Rajoy presentó el sábado su candidatura a la reelección como presidente del Partido Popular en el Congreso de Valencia asegurando que puede mantener el partido unido y que no rebajará sus principios.

"Estas son mis razones para pediros que apoyéis mi candidatura. Porque me lo habéis pedido. Porque me comprometoa garantizar la unidad. Y porque tengo la convicción de que ganaremos", dijo en su discurso en el recinto ferial de lacapital del Turia.

Pero el político gallego de 53 años, que lleva 30 en el partido, como él mismo recordó, añadió que no cree que el PP"deba modificar una coma de sus principios".

"Contra todo lo que nos hemos cansado de oír en los últimos tiempos, yo no defiendo que cambiemos de posición",explicó.

Tras la derrota en las elecciones generales de 9 de marzo, la formación de centroderecha ha vivido un convulsoperiodo en el que ha habido voces críticas con su gestión, tanto dentro como fuera del partido, y varios dirigentes handejado sus cargos.

Rajoy insistió en que sigue defendiendo "que la nación española no es ni discutible ni interpretable", "que la soberaníanacional no se reparte", "que las víctimas han de ser una referencia inexcusable de nuestra acción política", "la familiacomo núcleo básico de la sociedad" y "la solidaridad del agua".

"No estamos defendiendo nada que no puedan compartir la mayoría de los españoles. Yo creo que tenemos másvotantes potenciales que el PSOE", aseguró. "Tenemos que cambiar, no de ideas, pero sí de procedimientos para sermás atractivos y convincentes".

Por eso dijo que el PP tendrá que explicarse mejor, "romper algunos estereotipos falsos que nos han aplicado nuestrosadversarios", y también "no ser monotemáticos ni parecerlo", proponiendo soluciones a la crisis económica, el desempleo,el problema de la vivienda o la inseguridad ciudadana.

DIÁLOGO Y CENTRISMO

Rajoy añadió que "pretendemos gobernar para todos y hemos de hablar con todos", porque ello "no significa abdicar denuestros principios".

El candidato ofreció acuerdos de Estado al Gobierno en materia antiterrorista, de organización territorial, para lareforma de la Justicia y la política exterior.

"Un 'no' cobra mucho más valor cuando también se sabe decir 'sí'", matizó.

Y respecto a los nacionalistas, aseguró que con ellos no hablará de la unidad de España, de la soberanía nacional ode la igualdad de los españoles, pero que es "de puro sentido común" que dialogarán sobre medidas que propicien elbienestar de la sociedad.

"No queremos un partido que se recree en la contemplación de sus principios, sino que sea capaz de convencer conellos a una mayoría de españoles", dijo, y agregó que el PP es un partido de centro "moderado y reformista".

"La mayoría de los españoles habitan este centro (...) y están deseando reformas que mejoren su bienestar (...), perono quiere que las reformas representen saltos al vacío".

Rajoy terminó con un especial agradecimiento al secretario general saliente, Ángel Acebes, y a "los compañeros delPaís Vasco", sin mencionar a la presidenta del PP vasco, María San Gil, que va a dejar el cargo por diferencias con él.

/Por Teresa Larraz/