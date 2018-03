Irán no ha contestado a la propuesta nuclear, dice Solana

19/07/2008 - 16:35

GINEBRA (Reuters) - Irán no ha dado una respuesta clara a los incentivos propuestos para suspender su programa nuclear en las conversaciones en Ginebra, donde seis potencias mundiales intentan negociar una resolución a la prolongada disputa, dijo el sábado el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana.

"No hemos recibido una respuesta clara (...) no obtuvimos una respuesta de 'sí' o 'no', y esperamos que nos laentreguen pronto", indicó.

Según Solana, las conversaciones con el jefe de negociadores de Irán, Saeed Jalili, en las que por primera vezparticipó un representante estadounidense, han sido constructivas y sustantivas.

Irán tiene una oportunidad de comprometerse con la comunidad internacional, dijo.

Teherán respondió a las propuestas mediante una carta, pero "no hemos recibido una respuesta clara al tema másimportante que enviamos en un documento llamado 'Vía Hacia el Futuro'", agregó el representante de la UE.

En tanto, el sábado al comienzo de las conversaciones los funcionarios iraníes descartaron cualquier congelaciónen su plan de enriquecimiento de uranio.

"Cualquier tipo de congelación está descartado", dijo a Reuters un responsable iraní, rechazando la principalcondición establecida por Estados Unidos y otras importantes potencias en busca de negociaciones formales paraponer fin a la disputa.

Por su parte, el embajador iraní en Suiza también indicó que su país no aceptará una congelación. "Discutir eltema no es parte de la agenda de Irán", dijo Keyvan Imani a los periodistas.

"Como dijo nuestro líder supremo (el ayatolá Ali Jamenei), nuestro camino es claro: no abandonaremos nuestrosderechos", sostuvo.*.