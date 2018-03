EEUU se hace con el oro en voleibol playa masculino en los JJOO

22/08/2008 - 14:10

PEKIN (Reuters) - Los estadounidenses Philip Dalhausser y Todd Rogers ganaron el viernes la medalla de oro en voleibol playa en los Juegos Olímpicos de Pekín, tras imponerse a los brasileños Marcio Araujo y Fabio Luiz Magalhaes en la final por 23-21, 17-21 y 15-4.

Estados Unidos arrasó en la especialidad, ya que sus representantes femeninas también se quedaron con el oro.

"Es difícil encontrar palabras que nos consuelen. No pudimos hacerlo, quizás la próxima vez", dijo el brasileño Araujo.

Por su parte, Magalhaes sostuvo: "Di lo mejor de mí pero las cosas no salieron como esperaba, no me voy a conformarcon el segundo puesto en el futuro".

La dupla ganadora se impuso por poco margen en el primer parcial y cedió el segundo. Pero en el tercer set mostrótoda su potencia ofensiva para cerrar el partido con un contundente 15-4.

"Este es el mejor sentimiento que haya tenido. Es increíble", dijo Dalhausser.

En tanto, Rogers destacó: "Siento que he tenido una muy buena carrera. Gané casi todos los torneos que podía aspirara conquistar, pero este siempre se me había escapado. Ahora tengo una medalla de oro olímpica, es lo máximo de micarrera".

Los estadounidenses compiten juntos desde hace dos años. En el 2007 ganaron el Campeonato Mundial y ahora sequedaron con el título olímpico, en un torneo en el que mostraron toda su categoría más allá de la inesperada caída anteLetonia en su debut.

Más temprano el viernes, los brasileños Emanuel Rego y Ricardo Santos ganaron la medalla de bronce tras derrotarpor 21-15 y 21-10 a sus compatriotas Renato Gomes y Jorge Terceiro, que jugaron con la camiseta de Georgia.

El bronce completó la colección de Santos, quien había ganado la presea plateada en Sídney junto a Ze Marco y el oroen Atenas con Rego.

"Tienen distintos colores, pero el mismo significado", dijo Santos después del partido.

/Por Jane Barrett/.*.