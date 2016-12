La policía de Milán mata en un tiroteo a Anis Amri, el tunecino sospechoso del atentado de Berlín

Al parecer estos terroristas son muy poco inteligentes, actúan siempre con el mismo método y cometiendo los mismos errores, olvidan la documentación, gritan Dios es grande, parece que no tienen intenciones de confundir ni de ocultarse ,.....



El caso es que, en realidad, no sabemos si este hombre es el terrorista y esto es un hecho. Yo no creo ni que olvidara la documentación ni que iniciara el tiroteo, pero esto no es un hecho, es una impresión personal, una sospecha totalmente personal y ojalá (Oh Alá) este totalmente equivocada porque si no habrán cogido ustedes a un chivo expiatorio por ser magrebí y delincuente, supuestamente musulmán y lo han matado mientras el asesino está planeando la siguiente masacre. De hecho, no creo que se pueda formar un ejercito de saudíes sin que su gobierno que es aliado de Occidente tenga nada que ver y menos después de haber visto a uno de estos individuos en un "parlamento saudí" arengando entre aplausos para exterminar a los alauitas (entre eloos los sirios) porque éstos a pesar de ser musulmanes no aceptan su doctrina fundamentalista. Hoy hay gente muy contenta aunque no el estado de Israel según el cual este ejercito de Isis o como se llame hace una buena labor en oriente medio,.... en fin, que tampoco me creo que simplemente sean unos locos fanáticos envueltos en una estúpida guerra santa contra los infieles,... más bien creo que Israel está más próximo a la verdad, visto el armamento que portan y todo eso,....