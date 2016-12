Rajoy hace balance del 2016: "Ha sido el año de la incertidumbre política pero se han evitado males mayores"

"No se puede celebrar un referéndum en Cataluña, no se puede"

"Hemos demostrado que se puede gobernar y pactar"

Rajoy asegura que no hay ni más ni menos riesgo de atentados

EN DIRECTO | La comparecencia de Mariano Rajoy para hacer balance de 2016. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha definido este viernes el 2016 como el año de la incertidumbre, por los sucesos inéditos y los "sobresaltos" ocurridos dentro y fuera de España en los últimos 12 meses, pero ha destacado que, tras el "largo y pernicioso periodo de interinidad y bloqueo político, finalmente se han evitado males mayores".

"Los últimos tiempos de acuerdos y pactos están permitiendo enmendar buena parte del deterioro y la desconfianza de 10 meses de parálisis política", ha dicho Rajoy en la conferencia de prensa convocada en el palacio de La Moncloa para hacer balance del ejercicio.

De este modo, ha subrayado que España ha vivido "situaciones sin precedentes como 10 meses de gobierno en funciones o una repetición electoral". Sin embargo, cree que en los últimos meses se ha conseguido corregir la imagen y la sensación de inestabilidad gracias a los acuerdos alcanzados para formar gobierno -en alusión al firmado con Ciudadanos- pero también para cumplir los compromisos con Europa -la senda de déficit pactada con el PSOE-.

Rajoy ha reconocido que una de las cosas que más ha sorprendido dentro y fuera de España es que la incertidumbre política no haya afectado a la recuperación económica, y lo ha atribuido a la "fortaleza" de la recuperación y también a las reformas realizadas por su Gobierno. Es más, ha destacado su decisión de aprobar, antes de las elecciones generales de 2015, los Presupuestos para 2016 pese a las críticas que recibió. A su juicio, fue una decisión "eficaz, prudente y responsable" puesto que las cuentas han sido "un parapeto de seguridad" que ha sostenido la recuperación "en un contexto de incertidumbre política".

Aviso al desafío catalán

Rajoy ha pedido a la Generalitat y a partidos catalanes que dejen de dar "pasos en la mala dirección" y de decir que no cumplirán la ley, pues es una actitud que "no conduce a ninguna parte", y ha insistido en que una reforma de la Constitución no solucionaría el "problema".

Frente al desafío independentista que proviene de Cataluña, Rajoy ha reiterado su posición, que es inamovible, como él mismo se ha encargado de recordar. Esa posición consiste en hablar "de todo" menos de un aspecto, el referéndum, que no autorizará de ninguna manera porque va contra la ley, ha recalcado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año.

El diálogo abarcaría casi todo y en todos los niveles, y así, ha subrayado que sus ministros hablan con los conseller del Govern de Cataluña y que él mismo ha hablado hace poco con el president, Carles Puigdemont. No ha concretado qué se han dicho en esa conversación: "Cuando tenga algo que contarles sobre este asunto, lo haré".

Rajoy también ha advertido a Puigdemont como a Iñigo Urkullu de que no ir a la Conferencia de Presidentes es "abdicar de una responsabilidad".

Mismo nivel de alerta, ni más ni menos riesgos

El presidente del Gobierno ha pedido confianza en las fuerzas de seguridad ante el dispositivo para las fiestas navideñas que ha sido reforzado tras el atentado en Berlín con un camión de gran tonelaje. "Se ha decidido mantener el nivel de alerta 4, no hemos dicho que las cosas estén peor ni que haya más riesgos o menos riesgos", ha expuesto en su comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, donde ha remarcado que "la seguridad absoluta no existe nunca en ningún país del mundo".

Rajoy ha subrayado la "acreditada competencia" de los servicios de información y de las fuerzas de seguridad. "Tienen experiencia y saben lo que hacen", ha comentado Rajoy al ser preguntado sobre las medidas de seguridad tras el atentado en Berlín y las últimas operaciones antiyihadistas en Madrid y Turquía. "Seguimos trabajando, podemos confiar", ha terciado Rajoy antes de insistir en que el "cien por cien de seguridad no existe". "Y quien diga eso", ha enfatizado, "no está diciendo la verdad".

Sobresaltos desde el exterior

Rajoy también ha destacado las "decisiones inesperadas y sobresaltos políticos" que se han vivido fuera de España, empezando por el "vuelco político de indudable magnitud" que ha supuesto la elección del empresario Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Las consecuencias, ha admitido, no se verán con certeza hasta que tome posesión su administración. Rajoy también ha mencionado los referendos en Colombia y en Italia y especialmente el de Reino Unido, que supondrá su salida de la UE.

El presidente del Gobierno ha fijado como "línea roja" en la negociación para concretar la salida de Reino Unido de la UE que la aceptación de la libre circulación de personas, bienes, servicios y mercancías, que van "juntas", es condición indispensable si Londres quiere seguir teniendo acceso al mercado único europeo. El Gobierno británico querría seguir dentro del mercado interior, pero sin asumir la libre circulación de personas entre su territorio y el resto de la UE, lo que supondría violar uno de los cimientos sobre los que se sustenta el proceso de construcción europea y podría dar pie a que otros Estados presionaran para lograr también para ellos una adhesión a la carta.

Igualmente, ha destacado que en Europa este año se han consolidado "fuerzas extremistas de distinto signo político, pero todas abiertamente contrarias al proyecto de integración europea". Estas fuerzas, ha dicho, "aprovechan los efectos más adversos de la crisis y buscan en el nacionalismo, en la xenofobia o en el comunismo respuestas equivocadas a retos cada vez más exigentes".

Rajoy ha reivindicado la oportunidad que tiene España ante así de ejercer una mayor influencia en el seno de la UE una vez superado el bloqueo político interno, como demuestra su participación el pasado 18 de noviembre en una cumbre de los grandes países de la UE para despedir al presidente saliente de EEUU, Barack Obama, reunión en la que representó a Italia "uno que ya no está".

Así, sin siquiera citarlo por su nombre, Rajoy se ha referido al exprimer ministro italiano, Mateo Renzi, que dimitió semanas después tras perder el referéndum sobre la reforma constitucional que había impulsado.